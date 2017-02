Praha - Ohňostrojem na Křižíkově fontáně začne v sobotu 25. února Matějská pouť, která do 17. dubna nabídne na Výstavišti v pražský Holešovicích 115 atrakcí. Vedle tradičních atrakcí jako kolotočů, staročeské lochnesky, střelnice nebo horské dráhy nebudou chybět ani moderní zařízení včetně českého katapultu. Na dnešním setkání s novináři to za organizátory řekl Václav Kočka. Historii akce eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, letos bude první jarní pouti v Evropě 422 let.

"Pro dětské i dospělé návštěvníky připravil organizátor akce, společnost Kočka, atrakce z Čech, Nizozemska a dalších zemí. Dětem do deseti let jsou určeny tři desítky z nich, jde o autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové kolotoče, nafukovací skákadla či vláčky," uvedl Kočka. Současně pochválil třiadvacetiletou spolupráci s nizozemskými partnery, díky kterým se na Výstavišti objeví extrémní sedmdesátimetrová houpačka, strašidelný zámek, 50 metrů vysoký řetízkový kolotoč a hry zručnosti. Po skončení pouti budou dvě desítky atrakcí k dispozici návštěvníkům parku po zbytek sezony.

Matějská pouť bude otevřena od úterý do pátku od 13:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10:00 do 22:00.

Podle Kočky se i letos uskuteční 20. března Den pro zdravotně postižené děti. Určen bude dětem s handicapem v doprovodu rodičů, vychovatelů či kamarádů a dětským domovům či azylovým domům. Na veškeré atrakce budou mít děti mezi 11:00 a 15:00 vstup zdarma. Navštívit budou moci navštívit i stálou expozici Mořský svět, doprovodný zábavní program a vystoupení klaunů ze skupiny Medůza.

Původní poutě byly v okolí kostelíka v blízkosti Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se pak posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště.