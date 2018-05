Praha - Matějská pouť na holešovickém Výstavišti by měla mít podle pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) jiný charakter. Plocha je poutí opakovaně devastovaná a vyžaduje úpravy. Novinářům Krnáčová (ANO) řekla, že by přicházelo v úvahu hledání jiného místa pro Matějskou pouť. Prostor Výstaviště si podle primátorky zaslouží sofistikovanější zábavu technického charakteru. Celoroční atrakce z výstaviště zmizí do konce června.

"Když odejdou provozovatelé, tak to vypadá jako autodrom a musíme rekonstruovat ten prostor," řekla Krnáčová. S provozovateli by se dle primátorky město mělo domluvit, jaké atrakce by měly na Výstavišti být, do jaké míry zatížit prostor, co by bylo užitečné. "Já neříkám apriori ne, ale možná najdeme jiný prostor pro Matějskou pouť," uvedla s tím, že tato otázka však není na pořadu dne.

"Každopádně si myslím, že toto není muzeum, odkladiště. Myslím, že toto si Pražané zaslouží, aby měli lépe využitý ten prostor. Ono to souvisí s celkovou degradací prostoru," dodala. Magistrát si nechává vypracovat marketingový průzkum a průzkum ekonomické výhodnosti pro další využití areálu.

Z areálu už pomalu mizí několik desetiletí staré atrakce, jakou je horská dráha a ruské kolo, kterým byla vypovězena nájemní smlouva. Do 30. června musí Jaroslav Štaubert odstěhovat horskou dráhu, autodrom a dětský kolotoč. "Bych v životě nevěřil, že to takhle všechno dopadne. Myslel jsem si, že taky trochu představujeme nějakou tradici. Přežili jsme povodně, ale jednu plošnou rekonstrukci nepřežít, to je smutné," řekl ČTK Štaubert.

V tuto chvíli nemá majitel vizi, co s horskou dráhou bude, ale dráhu se rozhodl zachránit. Je sezona festivalů a poutí a není proto snadné někde najít pro dráhu uplatnění. "Nejdříve jsme to chtěli rozprodat, protože jsme z toho byli dost špatný, protože takhle na rychlo jsme s tím nepočítali" dodal.

K horské dráze má řadu náhradních dílů, aby mohla být pravidelně udržována. Rekonstrukce na dráze byly dělány průběžně. Dráha stojí na výstavišti od roku 1974 a dvakrát byla převezena do Sovětského svazu. Otec Jaroslava Štauberta, který u horské dráhy pracoval od 80. let, dráhu po revoluci odkoupil. Od roku 1992 ji provozuje jeho syn.