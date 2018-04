Praha - Bývalý předseda Zelených a pražský zastupitel Matěj Stropnický nebude v podzimních komunálních volbách kandidovat, a to ani do pražského zastupitelstva, ani v Praze 3. "Rozhodl jsem se dát si v politice přestávku," řekl ČTK Stropnický, který je nyní předsedou magistrátního výboru pro dopravu. Členem Zelených je Stropnický od roku 2003 a od ledna 2016 byl do loňských voleb jejím předsedou. Zelení v podzimních sněmovních volbách získali asi 1,5 procenta hlasů, Stropnický následně odstoupil.

"Zelené jsem od svého vstupu do strany v roce 2003 chtěl vést, což se mi podařilo, ale ve sněmovních volbách loni na podzim jsme neuspěli," řekl Stropnický.

Za úspěch své práce na magistrátu a radnici Prahy 3 považuje mimo jiné záchranu nákladového nádraží na Žižkově, zřízení městského parku na soutoku Vltavy a Berounky nebo obnovu výstavby městských bytů a změnu vztahu města k developerům. "Dnes už nikdo nezpochybňuje, že se musejí podílet na výstavbě veřejné vybavenosti města, což je obrovský posun, který přinese městu dlouhodobě obrovské úspory. Nyní se budu věnovat dalšímu studiu a své práci novináře," uvedl Stropnický.

Stropnický absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval jako novinář, byl asistentem poslankyně, v letech 2010 až 2014 byl místostarostou Prahy 3 a v letech 2014 až 2015 byl náměstkem pražské primátorky. Jeho otcem je ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).