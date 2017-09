Paříž - Francouzská prokuratura požaduje osmnáctiměsíční vězení za financování terorismu pro ženu, která posílala peníze do zahraničí svému zradikalizovanému synovi. Mladík poté odcestoval do Sýrie, kde patrně zahynul v bojích po boku islamistů. Žena se podle francouzského tisku hájila mimo jiné tím, že svému dítěti by pomohla každá matka. Verdikt v nepříliš obvyklé kauze bude znám koncem září.

Nathalie Haddadiová z Alsaska je obviněna, že svému synovi zaplatila před dvěma lety letenku do Alžírska, kde žije jeho otec. Mladík měl přitom zákaz opustit území Francie kvůli trestu ze neupřesněný delikt.

Třiačtyřicetiletá praktikující muslimka pak podle obžaloby poslala synovi peníze, když pobýval v Malajsii, a platila mu i další letenky. Z Malajsie syn odcestoval k radikálům z organizace Islámský stát do Sýrie. Telefonát v roce 2016 Haddadiové oznámil smrt jejího 21letého syna.

Haddadiová během procesu uvedla, že již byla potrestána ztrátou syna a že mu v žádném případě neposílala peníze do Sýrie. Připustila ale, že o mladíkově radikalizaci během jeho pobytu ve vězení věděla. Toto přiznání bylo pro obžalobu pádným argumentem, uvedla agentura AFP.