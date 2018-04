Britský umělec Mat Collishaw představil svou výstavu Stojaté vody (Standing Water) 10. dubna 2018 v pražské Galerii Rudolfinum novinářům. Výstava potrvá do 8. července.

Praha - Tradiční témata dějin umění pojatá v aktuálních souvislostech i nedávné tragické události zpracované do uměleckého díla ukazuje výstava Mata Collishawa v Galerii Rudolfinum. Obrazy a objekty ukazují například umělecky vyvedené záběry jídel, která si přejí odsouzenci opřed popravou, motýly zasažené insekticidy, plastiku Ježíše procházející elektronickou tělesnou kontrolou nebo herodesovské vraždění neviňátek, klasický námět výtvarného umění zpracovaný do objektu, který z divadla přechází do filmu.

Instalace Všechno se hroutí patří k objektům, ve kterých si Collishaw hraje s technologickými kuriozitami počátku 20. století. Zobrazuje scénu vraždění neviňátek v bibli připisované králi Herodesovi. Výjevy zabíjení malých chlapců jsou zobrazené ve figurkách na kolotoči, který se před divákem otáčí. Rychlost se stále zvyšuje, až přejde do okamžiku, kdy vytvoří iluzi, že se figurky hýbají - tedy podobně jako tomu bylo u mnoha přístrojů, které stály na počátku kinematografie.

Ve výrazném kontrastu k podobným dílům stojí Deliverance, jedno z ústředních děl expozice. Tragédie rukojmích v beslanské škole ze září roku 2004 vystupuje z temnoty v útržcích vypjatých situací při pokusu o záchranu. Ostré záblesky jednotlivých scén fosforeskují, pomalu zelenkavě vadnou a mizí, aby se po chvíli naléhavěji vrátily. Autor zvolil účinný technologický postup, jak divákům zpřítomnit tragickou situaci.

Výstava Standing Water (Stojaté vody) potrvá do 8. července a díky sponzorovi je přístupná zdarma. Letos dvaapadesátiletý Mat Collishaw je jedním z hlavních představitelů významné generace britských umělců, kteří se etablovali na konci 80. let.

Podle kurátora výstavy a ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy se výstava řadí k těm, které se v galerii věnují vztahu současného umění s dějinami umění. Collishaw cituje formu starých mistrů, obrazy holandských malířů 17. století, Caravaggia nebo Delacroixe. Collishaw jim dává nový rozměr, znejisťuje je - třeba tím, že na šerosvitových zátiších s jídlem jsou hranolky, cheesburger, kukuřičné vločky s mlékem nebo pilulka. Na popisku zjistí, že jde o autentická přání posledního jídla odsouzenců na smrt, kteří jsou u díla i vyjmenováni.

Podle Collishawa šok člověka oživuje, vždy obsahuje svůdnou krásu a je svým způsobem seriózním postupem. Všichni velcí umělci minulosti, s nimiž se ve svých dílech vyrovnává, pracují podle něj s tímto principem.