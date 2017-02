Sychrov (Liberecko) - Stovky lidí přilákal dnes na zámek Sychrov na Liberecku masopust, který tam uspořádali už posedmé. Návštěvníky neodradila ani obleva a rozbahněný terén. Areálem zámku zněly lidové písničky typické pro masopustní období v podání folklórních souborů Krkonošský Horal a Horačky z oblasti Podještědí. Nechyběla vůně zabijačky, rožněného prasátka ani horké medoviny. Při předchozích ročnících vždycky mrzlo, letos je to poprvé, co je tu bláto, řekl ČTK kastelán Miloš Kadlec.

Na Sychrově pořádají masopust až posledních sedm let. "Dřív jsme to nepotřebovali, byli jsme objekt, který si oblíbila ruská klientela, takže jsme měli práce nad hlavu. Po krizi ale začal útlum, a tak jsme přemýšleli jak dostat v zimním období hlavně tuzemskou klientelu sem na sychrovský zámek," řekl Kadlec. V pamětní knize zámku pak vyčetl, že obcí kdysi procházely masopustní průvody a samozřejmě mířily i do čestného dvora zámku, a tak se rozhodli na tuto tradici navázat.

Masopust je zvyk s pohanskými kořeny, který v jisté podobě slavili už staří Řekové, Římané i Slované. Dnes je to období od Tří králů po předvelikonoční postní období, které začíná 40 dní před Velikonocemi takzvanou Popeleční středou. Ta letos připadá na 1. března. Masopust dává možnost si naposledy užít nejen veselí, ale i dobrého jídla a pití. "Sychrovský masopust není takový ten klasický, kterým se může pyšnit třeba soubor lidových staveb Vysočina, ale je to připomenutí toho, že tento svátek existuje a toho, že Sychrov je otevřený i v zimě," řekl kastelán.

Zámek Sychrov se řadí k nejvýznamnějším novogotickým stavbám v zemi a od roku 1995 je národní kulturní památkou. Zdejší sbírka portrétů je považována za největší kolekci francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Sychrov je přístupný celoročně a je nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje. Loni jím prošlo rekordních 126.621 lidí. Podobné akce jako masopust podle Kadlece návštěvnost zvyšují.

"Děláme tři velké akce, mimo masopustu ještě velikonoční a adventní trhy. Když do toho započítáme ještě drobnější akce typu čajů o páté a koncerty, tak je to kolem 20 akcí ročně a přijde nám na ně i kolem 20.000 návštěvníků," dodal Kadlec.