Bělehrad - Pavel Maslák vykročil na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu za obhajobou titulu v běhu na 400 metrů kontrolovaným vítězstvím v rozběhu. Přímý postup z prvního místa si na stejné trati zajistila i Zuzana Hejnová a na osmistovce Jan Kubista. Po diskvalifikaci soupeře postoupil i další čtvrtkař Jan Tesař, naopak smolně skončil start na šampionátu pro Denisu Rosolovou, jež měla v rozběhu čtvrtky po kolizi se soupeřkami tvrdý pád a je v nemocnici.

Čtvrtkaři mají semifinále na programu odpoledne, Kubistu čeká druhý start v sobotu.

Dvojnásobný halový mistr světa a Evropy Maslák dosáhl v nejpomalejším z pěti rozběhů času 47,57 a byl s ním nespokojený. "Běžel jsem od začátku moc pomalu a pak jsem na konci musel zatahovat až skoro do cíle, protože do mě tlačili. To asi nebylo úplně dobré," řekl Maslák. "Takže mi to možná vzalo víc síl, než kdybych na začátku běžel rychleji," dodal.

Rychlejší byli i oba jeho krajané, ale Patriku Šormovi výkon 47,50 na rozdíl od Tesaře (47,28) nestačil.

Hejnová si přímý postup kontrolovala a s postupem v čase 53,26 neměla problémy. "Bylo to na pohodu, pošetřila jsem síly a povedlo se mi to," řekla. "Věřím, že lehce postoupím do finále a pak poběžím to, na co mám," přála si.

Rosolová ošklivě upadla z prvního místa krátce po seběhu k vnitřní dráze. Ještě na ploše ji lékaři ošetřili, nasadili krční límec a odvezli do nemocnice. Tam podstoupila několik vyšetření, podle posledních zpráv nemá žádnou zlomeninu a ani vnitřní zranění. Další testy ještě absolvuje.

Kubista se po taktickém běhu ujal vedení před náběhem do poslední zatáčky a bez problémů zvítězil v čase 1:49,21 minuty. "Hlídal jsem si pozici a na finiš jsem si věřil," řekl. Na stejné trati naopak neuspěly v rozbězích Lenka Masná a debutantka Kateřina Hálová.

Z dopoledního programu pořadatelé vyškrtli rozběhy mužů na 60 metrů překážek, Petr Svoboda se tak představí odpoledne rovnou v semifinále. O medaile se poběží večer.

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

Muži:

400 m: 1. Vedel (Dán.) 46,65, ...9. Tesař 47,28 - postoupil časem, 12. Šorm 47,50 - nepostoupil, 13. Maslák (všichni ČR) 47,58 - postoupil přímo.

800 m: 1. Kramer (Švéd.) 1:46,86, ...11. Kubista (ČR) 1:49,21 - postoupil přímo.

Ženy:

400 m: 1. Sprungerová (Švýc.) 52,55, ...3. Hejnová 53,26 - postoupila přímo, Rosolová (obě ČR) nedokončila.

800 m: 1. Hinriksdóttirová (Isl.) 2:02,82, ...13. Masná 2:05,64, 18. Hálová (obě ČR) 2:06,85 - obě nepostoupily.