Birmingham - Čtvrtkař Pavel Maslák se stal potřetí za sebou halovým mistrem světa. Na šampionátu v Birminghamu sice doběhl třetí za Španělem Óscarem Husillosem a Luguelínem Santosem z Dominikánské republiky, ti však byli po závodu diskvalifikováni.

Maslák, který je v běhu na 400 metrů i trojnásobným evropským šampionem v hale, předvedl ve finále nejlepší výkon v sezoně 45,47 sekundy. Na dva soupeře přesto nestačil. Jeho přemožitelé se však z medailových příček radovali jen chvíli.

Husillos se vypjal k životnímu výkonu a časem 44,92 sekundy by býval překonal rekord šampionátu i letitý evropský rekord reprezentanta NDR Thomase Schönlebeho 45,05. Santose připravila diskvalifikace o nový národní rekord 45,09.

Maslák navázal na tituly ze Sopot 2014 a Portlandu 2016, ale jako vítěz se necítil. "Mám z toho radost, ale jsem trochu smutný z toho, že je diskvalifikovali, protože vím, že ten závod jsem s nimi běžel a neporazil jsem je. Nemyslím si, že by si pomohli nějak o hodně," řekl České televizi sedmadvacetiletý český rekordman.

"Vyšlápnutí z dráhy by je nezrychlilo o tolik. Óscar by běžel evropský rekord, což by bylo super. Doufám, že ho to nakopne pro další roky a ten rekord zopakuje," uvedl Maslák. Nakonec druhý Američan Michael Cherry za ním zaostal o 37 setin, bronz získal Deon Lendore z Trinidadu a Tobaga.

Oba nejrychlejší čtvrtkaři doplatili na nekompromisní přístup rozhodčích, kteří v Birminghamu předvedli smršť diskvalifikací včetně celého jednoho rozběhu mužů na 400 metrů. Ze hry tak poslali i hlavního favorita Bralona Taplina z Grenady.

Dramatický sedmiboj na HMS vyhrál Francouz Mayer o pět bodů

Halovým mistrem světa v sedmiboji se stal poprvé v kariéře Francouz Kévin Mayer. Úřadující světový šampion a stříbrný olympijský medailista v desetiboji porazil po velké bitvě v závěrečném běhu na 1000 metrů o pět bodů Kanaďana Damiana Warnera. Český reprezentant Jan Doležal skončil devátý jako poslední z těch, kdo dvoudenní soutěž dokončili. O vítězi sedmiboje rozhodla až poslední disciplína. Warner sice vyhrál v osobním rekordu 2:37,12 minuty, ale manko na Mayera se mu zlikvidovat nepovedlo. Francouz zvítězil v nejlepším výkonu roku 6348 bodů, Kanaďanovi nepomohl k titulu ani nový národní rekord 6343. Doležal nasbíral 5775 bodů a výrazně zaostal za vítězným součtem z domácího šampionátu (6021). Překážkář Svoboda snadno postoupil, Záleský v semifinále vypadl Překážkář Petr Svoboda si zajistil přímý postup do semifinále. V posledním pátém rozběhu byl druhý časem 7,68 sekundy. Sprinter Dominik Záleský vypadl v semifinále závodu na 60 metrů. Výkonem 6,67 sekundy skončil celkově sedmnáctý. Navzdory hladkému postupu nebyl Svoboda se svým prvním vystoupením v Birminghamu spokojený. "Běželo se mi strašně. Nevyšel mi start, lítal jsem nad překážkou. Mrzí mě, že se necítím jako na začátku sezony, ale budu bojovat," řekl České televizi trojnásobný medailista z halových evropských šampionátů, který v lednu zaběhl šedesátku překážek za 7,51 sekundy. Výsledky halového mistrovství světa v atletice:

Muži: 60 m: 1. Coleman (USA) 6,37, 2. Su Ping-tchien (Čína) 6,42, 3. Baker (USA) 6,44. 400 m: 1. Maslák (ČR) 45,47, 2. Cherry (USA) 45,84, 3. Lendore (Trin.) 46,37. 800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:47,47, 2. Windle (USA) 1:47,99, 3. Ordóňez (Šp.) 1:48,01. Trojskok: 1. Claye (USA) 17,43, 2. Dos Santos (Braz.) 17,41, 3. Évora (Portug.) 17,40. Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,31, 2. Storl (Něm.) 21,44, 3. Staněk (ČR) 21,44. Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6348 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67 - výška: 202 - 60 m př.: 7,83 - tyč: 500 - 1000 m: 2:39,64), 2. Warner (Kan.) 6343 (6,74 - 739 - 14,90 - 202 - 7,67 - 490 - 2:37,12), 3. Uibo (Est.) 6265 (7,20 - 741 - 14,30 - 217 - 8,19 - 530 - 2:38,51), ...9. Doležal (ČR) 5775 (7,04 - 704 - 14,82 - 196 - 8,20 - 470 - 2:47,99). Ženy: 400 m: 1. Okolová 50,55, 2. Wimbleyová (obě USA) 51,47, 3. Doyleová (Brit.) 51,60. 1500 m: 1. G. Dibabaová (Et.) 4:05,27, 2. Muirová (Brit.) 4:06,23, 3. Hassanová (Niz.) 4:07,26. 60 m př.: 1. Harrisonová 7,70, 2. Manningová (obě USA) 7,79, 3. Visserová (Niz.) 7,84. Tyč: 1. Morrisová (USA) 495, 2. Sidorovová (Rus.) 490, 3. Stefanidiová (Řec.) 480. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,63, 2. Williamsová (Jam.) 14,48, 3. Peleteirová (Šp.) 14,40. Rozběhy: Muži: 60 m: 1. Baker (USA) 6,57, ...20. Záleský 6,74 - postoupil do semifinále, Stromšík (oba ČR) nedokončil. 60 m - semifinále: 1. Coleman (USA) 6,45, ...17. Záleský 6,67 - nepostoupil. 1500 m: 1. Igidír (Mar.) 3:40,13, ...10. Holuša (ČR) 3:45,84 - nepostoupil do finále. 60 m př.: 1. Pozzi (Brit.) 7,53, ...14. Svoboda (ČR) 7,68 - postoupil do semifinále. 4x400 m: 1. USA 3:04,00, ...6. ČR (Desenský, Müller, Šnejdr, Šorm) 3:06,40 - postoupili do finále. Ženy: 800 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 2:00,99. 60 m př. - semifinále: 1. Harrisonová (USA) 7,79. 4x400 m: 1. USA 3:30,54, ...7. ČR (Hofmanová, Pírková, Petržilková, Vondrová) 3:34,90 - nepostoupily do finále.