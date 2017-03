Bělehrad - Pavel Maslák se stal potřetí za sebou halovým mistrem Evropy v běhu na 400 metrů. Třetí titul na této trati získal jako první běžec v historii a napodobil hattrick Jarmily Kratochvílové v této disciplíně z let 1981 až 1983. Dvojnásobný halový mistr světa v Bělehradu zvítězil v nejlepším evropském čase roku 45,77 sekundy.

Maslák v Kombank areně završil hvězdnou půlhodinu českého týmu. Před ním získali stříbrné medaile čtvrtkařka Zuzana Hejnová a koulař Tomáš Staněk, bronzem zkompletoval dnešní sbírku Filip Sasínek v běhu na 1500 metrů. Spolu s pátečním bronzem překážkáře Petra Svobody už česká výprava vlastní pět cenných kovů a jeden ji dělí od vyrovnání zisku z pražského šampionátu před dvěma lety.

Maslák si pro třetí evropský titul doběhl s bezpečným náskokem a jako jediný se dostal pod 46 sekund. Polák Rafal Omelko byl druhý za 46,08. Bronz získal Nizozemec Liemarvin Bonevacia, s kterým Maslák musel tvrdě bojovat po seběhu k vnitřní dráze o první místo.

"Možná jsem ho trochu podcenil. Říkal jsem si, že to z třetí dráhy nezkusí, ale on to zkusil, pak tam byly lokty. Ještě se mi to nestalo, ale soupeři mě znají a vědí, kudy vede cesta mě porazit. Tak to zkusili. Ale odolal jsem," radoval se Maslák, který je na čtvrtce v hale neporažený už pět let.

Hejnovou ve finále předčila jen Floria Gueiová z Francie, jež zvítězila v osobním rekordu 51,90 sekundy. Česká dvojnásobná mistryně světa na trati 400 metrů překážek za ní zaostala o 52 setin a získala první medaili pod vedením německého trenéra Falka Balzera. "Je to skvělá známka toho, že spolupráce funguje. I když čas nebyl nic moc, ve finále se hraje na medaile," konstatovala Hejnová.

Hlavní favoritka Léa Sprungerová ze Švýcarska po rychle rozběhnutém závodě odpadla a skončila pátá. "Měla jsem v plánu se zařadit za ní, ale to nevyšlo. Ale potvrdilo se, že to překopne a nevydrží," řekla Hejnová.

Staněk si stříbrnou medaili vysloužil osobním rekordem 21,43 metru. Český vrhač prohrál jen s devatenáctiletým polským talentem Konradem Bukowieckým, který se výkonem 21,97 posunul do čela letošních světových tabulek. Ladislavu Prášilovi stačilo 20,73 metru z první série na šesté místo. Staněk, který před šampionátem laboroval se zraněním třísla, porazil o 13 cm obhájce prvenství Davida Storla.

Staněk vybojoval první velkou medaili. Životní vrh se mu povedl v páté sérii. Těsně předtím ho z průběžného třetího místa odsunul Chorvat Stipe Žunič, který byl nakonec výkonem 21,06 až pátý.

"Neskutečný závod. Ze začátku jsem se s tím pral, protahoval jsem tříslo, co mě tahalo, protože jsem dělal blbý hody. Věděl jsem, že musím hodit za 21 metrů a že na to mám, pak to bylo lepší," řekl Staněk.

Jednadvacetiletý Sasínek nečekaně zastoupil českého rekordmana Jakuba Holušu, který nemohl kvůli zranění obhajovat titul z Prahy. Závod vyhrál v čase 3:44,82 minuty Polák Marcin Lewandowski, který před dvěma lety v české metropoli triumfoval na osmistovce. Sasínka porazil už jen Kalle Berglund ze Švédska, za kterým český reprezentant výkonem 3:45,89 minuty zaostal o 33 setin.

"První medaile, jsem strašně šťastnej," rozplýval se český talent. "V posledních kolech to bylo ostřejší na lokty, měl jsem dost sil a škoda trochu, že jsem si nechal utéct první dva. Bylo to hratelný...," litoval trochu Sasínek.

Adam Sebastian Helcelet je po prvním dnu sedmiboje s 3392 body na třetím místě. Na vedoucího Francouze Kevina Mayera ztrácí 179 bodů. Zatím zaostává za výkonem z únorového domácího šampionátu, na němž si vytvořil osobní rekord 6188 bodů. Pouze v kouli si dnes vylepšil letošní osobní maximum na 15,25 metru. Druhý český zástupce Jiří Sýkora je před nedělním finále devátý s 3277 body.

Devatenáctiletá výškařka Michaela Hrubá obsadila šesté místo výkonem 192 centimetrů, které zdolala na třetí pokus. Na medaili bylo zapotřebí přeskočit 194 centimetrů. Výš už pak skočila pouze Airiné Palšytéová, jež výkonem 201 cm vylepšila o centimetr vlastní letošní světové maximum a vybojovala první zlatou medaili pro Litvu v historii HME.

Romaně Maláčové se soutěž tyčkařek nepovedla. Překonala jen svou základní výšku 440 cm, o patnáct centimetrů výš třikrát shodila a ve třináctičlenném poli skončila poslední. Zlato v nejlepším evropském výkonu roku 485 cm získala Řekyně Ekaterini Stefanídiová.

Jan Kubista semifinále na 800 m dokončil na prvním nepostupovém čtvrtém místě v čase 1:49,81. Sprinter Jan Veleba dopoledne bez problémů postoupil z rozběhu na 60 metrů druhým místem časem 6,77, ale v semifinále byl po nepovedeném startu o tři setiny pomalejší a doběhl poslední.

Z dvojice českých sprinterek uspěla jen Klára Seidlová, ze svého rozběhu postoupila jako třetí v čase 7,35 a v neděli poběží v semifinále. Česká šampionka Barbora Procházková skončila po špatném startu šestá a časem 7,51 výrazně zaostala za týden starým osobním rekordem 7,29. Neuspěl ani výškař Martin Heindl, který při premiéře na velké akci přeskočil v kvalifikaci 221 centimetrů a na finálovou osmičku nedosáhl. K postupu bylo třeba skočit alespoň 225.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice:

Finále:

Sedmiboj (po 2 disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 1845 (60 m: 6,95 - dálka: 754), ...7. Helcelet 1774 (7,06 - 741), 10. Sýkora (oba ČR) 1699 (7,06 - 710).

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

60 m: 1. Kilty (Brit.) 6,61, ...15. Veleba (ČR) 6,77 - postoupil přímo.

Výška: 1. Chesani (It.) a Ivanov (Bulh.) oba 228, ...11. Heindl (ČR) nepostoupil.

Koule: 1. Storl (Něm.) 21,16, ...3. Staněk 20,94, 4. Prášil (oba ČR) 20,68 - oba postoupili přímo.

Ženy:

60 m: 1. Haaseová (Něm.), ...10. Seidlová 7,35 - postoupila přímo, 30. Procházková (obě ČR) 7,51 - nepostoupila.