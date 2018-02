Praha - Dvojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák před šampionátem v Birminghamu spoléhá na své závodnické srdce. Letošním maximem 46,14 je na devátém místě mezi přihlášenými čtvrtkaři, ale věří, že se při vrcholu halové sezony zlepší. Za hlavního favorita považuje Bralona Taplina z Grenady, který se letos časem 44,88 zařadil na páté místo historických tabulek.

Maslák loni na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě zkompletoval zlatý hattrick, tentokrát se bude po triumfech v Sopotech a Portlandu o totéž pokoušet na světové scéně. "Samozřejmě budu na to útočit, ale nebude to vůbec jednoduché. Ta sezona letos je hodně rychlá, si myslím. Hlavně od Taplina. Takže uvidíme. Před dvěma lety to zkazil takticky, necháme se překvapit. Hlavní je postoupit do finále a pak je možné všechno," řekl sedmadvacetiletý čtvrtkař novinářům před odletem do Birminghamu.

Rychlostní test na mistrovství republiky se mu příliš nevydařil, ale po soustředění v Německu a odpočinku se cítí lépe. "Tento rok ta moje sezona zatím nevypadá nějak extra. Věřím, že tam se to zlomí. Že tam přijedu s formou, že na mě zapůsobí ta akce. Já jsem spíš závodník, tak snad prodám, na co jsme natrénovali," přemítal.

Za hlavního favorita se ale nepovažuje. "Pro mě je Taplin jasný favorit. Ten je teď o třídu jinde než ostatní," poznamenal. Pětadvacetiletý Taplin měl před dvěma lety v Portlandu nejrychlejší čas v semifinále, ale finále rozběhl příliš rychle a skončil až čtvrtý.

Od té doby si ale počíná rozumněji. "Už to rozbíhá pomaleji a má dobrý závěr. Ukázal to už minulý rok, kdy jsme soutěžili v Indoor Tour, kdy si na mě čekal a nedělal žádné chyby. Tento rok bude zase o něco zkušenější, takže to bude těžší," řekl Maslák.

Rodák z Havířova má pověst halového specialisty. "Asi to bude tím, že jsem menší a nedělá mi problém ta zatáčka," uvažoval. Soupeři o jeho schopnostech dobře vědí. "Všichni už si na mě budou dávat bacha a brousí si na mě zuby," doplnil Maslák.

Rozběhy a semifinále na 400 metrů jsou na programu v pátek, finále se poběží v sobotu večer.