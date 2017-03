Bělehrad - Čtvrtkař Pavel Maslák poběží v sobotu na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu o třetí titul za sebou. Do finále závodu na 400 metrů postoupila také Zuzana Hejnová. V semifinále vypadl Jan Tesař a v rozběhu na 1500 metrů postup do finále těsně unikl Simoně Vrzalové.

Maslák vyhrál úvodní semifinále snadno výkonem 46,45 sekundy. Přesto nebyl spokojen. "Nemám z toho nejlepší pocit. Myslel jsem, že to bude rychlejší," řekl dvojnásobný mistr světa v hale. "Vypadalo to líp než ráno (v rozběhu), ale nebylo to stoprocentní. Nemám tam tu jistotu jako na šampionátech před tím. Možná to je tím, že to mám v hlavě nastavený tak, že musím běžet až ve finále. Vím, že mám na to vyhrát," uvedl Maslák.

Tesař v druhém semifinálovém běhu bojoval, ale skončil čtvrtý za 47,64. Od postupové třetí příčky ho dělily čtyři desetiny.

Hejnová v semifinále sváděla souboj s Britkou Eilidh Doyleovou, kterou v závěru předstihla a první místo uhájila i před dotírající Polkou Malgorzatou Holubovou, jež se protlačila na druhé místo. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek oproti dopolednímu rozběhu zrychlila o půl sekundy, s časem 52,74 byla v semifinále celkově pátá.

"Neběželo se mi moc dobře. Necítila jsem se dobře, nechtěla jsem se cpát, aby se něco nesemlelo. Čekala jsem na finiš, ale nic moc. Snad se z toho vyspím. Dva běhy v jeden den jsem nikdy nezažila," prohlásila Hejnová.

O postup do finále na 1500 metrů marně bojovala Vrzalová, která v 28 letech debutovala na velké akci. V posledním třetím rozběhu skončila třetí a časem 4:14,31 obsadila první nepostupové desáté místo.