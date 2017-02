Zákupy (Českolipsko) - Poslední firmou v Evropě, která vyrábí tradičním postupem papírové masopustní a karnevalové masky, je PVO v Zákupech na Českolipsku. Ostatní skončily kvůli dovozu levného čínského zboží z plastů. ČTK to řekl majitel společnosti Zdeněk Rydygr.

Video: Masky vyrábějí v Zákupech přes 130 let, v Evropě jsou poslední 15.02.2017, 15:01, autor: per/hbv, zdroj: ČTK/Liberec

I pro zákupskou firmu, jež vznikla před 133 lety, je obtížné vyrovnat se s levným dovozem. Za minulého režimu v podniku pracovalo až 120 lidí, před deseti lety ještě kolem 40 a dnes jich je do deseti. A jen výrobou tradičního masopustního a karnevalového zboží by se firma neuživila. "Tvoří asi třetinu našich zakázek," uvedl Rydygr.

Výroba masek ze Zákup bude možná už na konci letošního roku patřit na národní seznam nemateriálního dědictví tradiční a lidové kultury. Nominaci podá Liberecký kraj do konce února. "Tato výroba je skutečně unikátní," řekla dnes ČTK ředitelka muzea v Turnově Vladimíra Jakouběová. Právě v turnovském muzeu je nyní výstava masek ze Zákup.

Masopustní masky se ve firmě po celou dobu jejího trvání vyrábějí stále stejně, takzvaným vylepováním do negativních forem. "Útržky papíru prosycené škrobovým lepidlem se vymačkávají do formy v několika vrstvách, ty jsou minimálně tři," uvedl majitel. Vše se musí nechat důkladně proschnout, poté se skalpelem vyřezávají ústa, nos, oči a poté přichází na řadu malování. Vše je ruční práce, která je časově náročná. Třeba výroba nasazovacích hlav trvá i déle než týden. Předloh, z nichž se vytvářejí formy, má společnost asi 2500. Je schopna vytvořit na přání odběratelů i netradiční masky, dělala je například pro muzeum Čtyřlístku v Doksech, pivovary nebo banku.

Za rok vyrobí v Zákupech několik tisíc masek. Cena za jednu se pohybuje řádově v desetikorunách až tisícikorunách. Firma masky většinou připravuje dopředu podle zájmu v předchozí sezoně, jinak by nebyla schopna požadavky uspokojit. V supermarketech ale papírové masky ze Zákup lidé nenajdou, podmínky řetězců jsou pro malou firmu nesplnitelné. PVO má vlastní e-shop a zboží dodává také přes velkoobchody. Mezi její odběratele patří i města, spolky či muzea. Nedávno například dělala několik desítek masek pro muzeum v Milevsku. "Mají asi o 20 let delší tradici maškar, než je historie naší firmy. Když jsme se tam byli podívat, tak jsme zjistili, že co se u nich zachovalo, tak to jsou výrobky z naší továrny. Některé i sto let staré," uvedl Rydygr. Toho také těší, že zájem o masopusty v posledních letech v ČR mírně stoupá. "Lidé se začínají vracet k lidovým tradicím, což je dobře. Bylo by škoda, kdyby to zaniklo," uvedl.

Historie zákupské firmy sahá do roku 1884, kdy Eduard Held založil První rakouskou továrnu na patentní listy a luxusní papír. Od roku 2008 firma cílí i na turisty, ve svém areálu si zřídila muzeum. Děti si v něm mohou sami dotvořit papírovou masku. Ročně muzeum navštíví asi 2000 lidí.