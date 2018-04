Brno - Pražská soudkyně Sylva Mašínová, která čelí kárné žalobě, se zatím do taláru nevrátí. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrh na zrušení rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který Mašínovou dočasně zprostil funkce. ČTK to řekla mluvčí NSS Sylva Dostálová. Mimo funkci zůstane Mašínová do konce kárného řízení, bude pobírat polovinu platu.

Kárný senát chce o žalobě rozhodnout rychle. Jednání pravděpodobně svolá na závěr letošního května, uvedla Dostálová.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Mašínová předloni rozhodla spor místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra s bývalým rozhodčím Tomášem Kovaříkem ve prospěch Berbra. Údajně se dobře znala s tehdejším šéfem asociace Miroslavem Peltou, ale na možnou podjatost neupozornila. Odvolací Městský soud v Praze pak Mašínovou zkritizoval, že nedala prostor důkazům navrženým Kovaříkem, verdikt zrušil a věc rovnou přidělil jinému soudci.

Vazby Mašínové s Peltou prověřovala i policie. Kárnou žalobu na ni podal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, svou pravomoc tak využil vůbec poprvé. Podrobnosti nezveřejnil.

Podle mluvčího Petra Tomíčka Nejvyšší soud obecně dodržuje pravidlo nehovořit do médií o podrobnostech v živých věcech. "Důvodem je ochrana osobních údajů a právo na spravedlivý proces," uvedl nedávno Tomíček.

V kárné žalobě lze navrhnout uložení důtky, snížení platu, odvolání z funkce předsedkyně senátu nebo nejpřísnější postih - odvolání z funkce soudce. Nejvyšší soud nezveřejnil, jaký postih navrhuje, nicméně o dočasném zproštění funkce ministr rozhoduje zpravidla tam, kde existuje reálná hrozba trvalého odejmutí taláru.

Pelta čelí od loňska trestnímu stíhání v souvislosti s údajným zmanipulováním rozdílení sportovních dotací. Mezi další stíhané patří i Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu.