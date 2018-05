Brno - Nejvyšší správní soud potrestal pražskou soudkyni Sylvu Mašínovou snížením platu na rok o 30 procent, což je zákonem nejvyšší možné snížení platu. Mašínová ale může nadále soudit. Dosud byla funkce dočasně zproštěna rozhodnutím ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Kárnou žalobu na Mašínovou podal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal kvůli tomu, že měla blízko k významnému fotbalovému funkcionáři Miroslavu Peltovi a přes možnou podjatost rozhodovala spor tehdejšího místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra a bývalého rozhodčího Tomáše Kovaříka. Podle Šámala rozhodla zaujatě.

Soud uznal Mašínovou vinnou z toho, že neoznámila v případu podjatost, protože v minulosti udržovala důvěrný vztah s Peltou i z jednostranného a zbrklého posouzení případu. Podle předsedy senátu Nejvyššího správního soudu Karla Šimky porušila povinnosti soudce a zavdala příčinu ke snížení důvěry v soudnictví. Soud vyčetl Mašínové, že měl případ nádech klientelismu. "Nebyla však prokázaná souvislá příčinnost mezi podjatostí a vadným výsledkem řízení. Zkoumali jsme, jestli existuje příčinný vztah, že rozhodovala ve věci Romana Berbra, Dagmar Damkové a Tomáše Kovaříka zaujatě a že na tom měl Miroslav Pelta zájem. Nemůžeme to vyloučit, ale nic takového se neprokázalo," uvedl Šimka.

Podle něj na druhé straně soud kvůli závažnosti zvolil zákonem nejpřísnější možné snížení platu. "Máme za to, že paní doktorka ví, že některé věci musí dělat jinak a některé už nikdy v životě udělat nesmí. Nad spoustu věcí se musí zamyslet a dělat je s chladnější hlavou a důkladněji," zdůraznil Šimka.

Mašínová ČTK řekla, že rozhodnutí akceptuje a je pro ni poučné. Ve čtvrtek se chystá do práce, kde hodlá pracovat na sto procent. Podle obhájce Martina Mikysky je trest přiměřený, protože podobné situace by se neměl stávat. Šámal uvedl, že je spokojený s tím, že mu dal soud za pravdu, spokojený není s trestem. Podle něj byla ale situace těžká, protože nemohl použít například odposlechly z mobilních telefonů. Uvedl také, že případ neměl nádech klientelismu, ale byl to klientelismu. Podle něj soudce, který jednou zklame, nedává jistotu, že se tak nestane znovu.

Šámal využil možnosti podat kárnou žalobu poprvé. Kárný senát ji řešil spolu se stejným podnětem předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Michaely Wenzlové. Šámal navrhoval zproštění funkce, Wenzlová třicetiprocentní snížení platu na rok.

Berbr s Dagmar Damkovou žalovali Kovaříka kvůli jeho kritickým výrokům v médiích a požadovali omluvu. Mašínová spor rozhodla ve prospěch žalobců. Odvolací Městský soud v Praze verdikt zrušil a zkritizoval Mašínovou za to, že nedala prostor důkazům navržených Kovaříkem. Věc pak přidělil jinému soudci.

Mašínová připustila, že měla s Peltou před lety krátký vztah. Pelta poměr popřel, ale přiznal, že se s ní přátelil a například jí opakovaně dával VIP lístky na fotbal. Vazby Mašínové a Pelty prověřovala i policie. Nezjistila trestný čin, materiály předala potenciálním kárným žalobcům.