Soul/Praha - Hokejový trenér Patrik Martinec se loni po pěti letech vrátil do Koreje a vede aktuálně nejlepší tým asijské ligy Anyang Halla. Pod jeho vedením nastupuje i řada reprezentantů, kteří se za rok utkají na olympijských hrách v Pchjongčchangu s českým výběrem. Fanoušci v Evropě i v zámoří napjatě čekají na rozhodnutí, zda se na vrcholné akci příštího roku představí hráči z NHL, v Koreji to ale velké téma není.

"Píše se tu o tom, ale že by to nějak řešili, to ne. Oni sami uznávají, že nemají moc šanci někoho ve skupině porazit," řekl Martinec ČTK. Korea se v základní skupině A utká vedle Česka ještě s Kanadou a Švýcarskem. "Jim je asi jedno, jestli tam budou hráči z NHL, nebo ne. Po sportovní stránce to pro ně velký rozdíl nebude," soudí Martinec.

Korejci si podle bývalého útočníka Sparty, Hradce Králové nebo ruské Kazaně dobře uvědomují, že jako účastník první divize mistrovství světa, reálnou šanci uspět nemají. "Jsou na úrovni Polska, Rakouska nebo Itálie. Jsou ale hodně pohromadě, budou mít větší přípravu než ostatní. Přesto však mají svoji kvalitu a podle toho bude vypadat výsledek," podotkl Martinec.

Klíčovými postavami korejského výběru jsou hráči narození v zámoří, kteří mají na svém kontě i starty v NHL a AHL. Působili i v evropských soutěžích. "Mají pět Kanaďanů s pasem. Mezi nimi je i brankář Matt Dalton, který chytal KHL a je výborný. To je základ, na kterém to můžou postavit a čestně odehrát. Nevěřím, že by to byl propadák a dostali 15 gólů," řekl Martinec.

Start hráčů z NHL se podle jeho názoru nepromítne ani do diváckého zájmu. "Nebude to hrát roli. Nová hala pro deset tisíc bude naplněná a je jedno, zda bude hrát Crosby, nebo ne," míní Martinec, který je v kontaktu s trenéry reprezentace Jimim Paekem a Richardem Parkem. "Ale hlavně proto, že devadesát procent hráčů z našeho mužstva bude reprezentovat. Že bych jim do toho zasahoval, to ne," pousmál se.

Martinec v Koreji působil v letech 2005 až 2011, na konci své hráčské a začátku trenérské kariéry. Loni se do Anyangu vrátil jako hlavní kouč. "Hokej se za tu dobu hodně zlepšil," všiml si. Zájem diváků je ale stejný. "Že by nastal extra boom, to ne. Máme halu pro 1500 diváků a tisíc až 1200 jich chodí stále. Zájem o hokej je daleko za jinými sporty. Nikdy v něm nebyli úspěšní, takže pro ně není tak zajímavý," řekl Martinec.

Olympijské hry budou zahájeny 9. února 2018 a rok před startem se pomalu zvyšuje i zájem o ně. "Na letištích jsou upoutávky již dlouho, stejně jako bannery na stadionech. Až teď se tomu ale začínají více věnovat i noviny a televize. Postupně se otevírají sportoviště včetně celého olympijského areálu," dodal Martinec.