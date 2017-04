Praha - Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalistů Bohemians Praha 1905. Vedení se s pětašedesátiletým koučem dohodlo na ukončení smlouvy kvůli špatným výsledkům, protože vršovický celek v nejvyšší soutěži od října nevyhrál a zabředl do boje o záchranu. Koubkovým nástupcem se stal Martin Hašek, dosavadní kouč druholigové Vlašimi.

Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentant se 14 starty za národní tým už dnes odpoledne povede nové svěřence na prvním tréninku a zápasová premiéra v novém působišti ho čeká v sobotu. Bohemians přivítají předposlední Jihlavu, které s odstupem pouhých čtyř bodů na Pražany patří první sestupová pozice. Od poslední Příbramí dělí "Klokany" bodů šest.

"Již před měsícem mě trenér Koubek informoval, že by rád po sezoně skončil. I na základě jeho rozhodnutí jsme hledali pro Bohemku od léta nového trenéra a Martin Hašek byl v našem úzkém výběru. Kvůli nepříznivým výsledkům z posledních týdnů se ale celý proces urychlil," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Bohemians 1905 Miroslav Držmíšek.

Koubek přišel do Ďolíčku loni v květnu. Před tím trénoval Kladno, Mladou Boleslav, Ostravu nebo Slavii. Působil také v Plzni, se kterou před dvěma lety získal mistrovský titul. Bohemians 1905 vedl naposledy v úterním čtvrtfinále poháru s Mladou Boleslaví, jež po remíze 1:1 po prodloužení uspěla v Ďolíčku 4:3 v penaltovém rozstřelu.

"Před několika týdny jsem dospěl k závěru, že i přes podepsanou tříletou smlouvu bude mé působení v Bohemce pouze roční. Po výsledcích v minulých kolech jsme se domluvili s představenstvem klubu na předčasném ukončení naší spolupráce. Myslím si, že za práci v Bohemce se nemusíme stydět," řekl Koubek.

Hašek už v první lize trénoval v sezoně 2011/2012 Spartu. Za sebou má také angažmá v druholigových klubech Sokolově a Pardubicích. Do Vlašimi zamířil loni v lednu a po 20 kolech aktuálního ročníku druhé ligy figuruje jeho nyní již bývalý celek na šestém místě.

"O zájmu Bohemky jsem se dozvěděl při cestě na (nedělní) zápas s Baníkem Ostrava, kdy mi volal trenér Koubek. Řekl mi, že mě pravděpodobně bude Bohemka kontaktovat a že se tak nejedná za jeho zády. S trenérem Koubkem mám dobré vztahy a právě on mě na pozici trenéra členům vedení klubu doporučil," uvedl Hašek. "Chtěl bych zdůraznit, že přicházím po trenérovi, který zde odváděl dobrou práci, na podzim bych řekl výbornou," dodal Hašek.

Jeho prioritou je ukončit v sobotu s Bohemians čekaní na ligovou výhru, které trvá už deset kol. "Mým úkolem bude snaha dostat do hráčů víru, v rámci možností sebevědomí a bojovnost," uvedl. "Že mě oslovila Bohemka, je pro mě krok nahoru. Nebudu říkat, že jsem odmalička Bohemák. Nad postelí jsem měl jiné plakáty. Pamatuji si ale, že hráči Bohemky tvořili základ reprezentace, já to jako malý kluk vnímal a najednou se po 40 letech stávám trenérem tohoto klubu," doplnil.

V Bohemians se potká se svým nejstarším synem Martinem. "Ke spojení trenér a hráč dochází potřetí. Poprvé to bylo v Pardubicích, podruhé ve Vlašimi, kde byl Martin první. Nyní se potkáváme v Bohemce, kde byl Martin také první. To vypadá, jako když mi to angažmá domlouvá on, ale není to pravda, je to jen shoda náhod," dodal Hašek s úsměvem.

Haška doporučil vedení Bohemians sám končící kouč Koubek

Martinu Haškovi pomohl k angažmá u fotbalistů Bohemians 1905 i končící kouč Miroslav Koubek, který ho doporučil jako svého nástupce. Sedmačtyřicetiletý nový trenér "Klokanů" chce hráčům pražského celku dodat po sérii deseti kol bez vítězství sebevědomí a třináctý celek ligové tabulky co nejrychleji dovést k záchraně.

"Cestou na (nedělní) utkání v Ostravě mi pět minut před stadionem volal trenér Koubek, který mě informoval, že se rozhodl rezignovat po utkání v Příbrami. Řekl mi, že mě pravděpodobně bude Bohemka kontaktovat a že se tak nejedná za jeho zády. S trenérem Koubkem mám dobré vztahy a právě on mě na pozici trenéra doporučil," řekl klubové televizi Hašek.

"Přicházím po trenérovi, který zde odváděl dobrou práci, na podzim dokonce výbornou. Mužstvo bylo narychlo skládané, v létě úplně nové a proces tvorby mužstva trvá déle než osm měsíců. Je logické, že přijdou horší chvíle. Ale jsem přesvědčen, že se mužstvo zase zvedne," dodal.

Jako hlavní kouč zatím v první lize vedl ve třinácti zápasech ligové sezony 2011/12 Spartu, jinak trénoval druholigové celky Sokolova, Pardubic a naposledy Vlašimi. "Snažil jsem se hledal řešení spíš směrem k létu, abychom dokončil rozdělanou práci ve Vlašimi. Sportovní ředitel pan Držmíšek mi ale řekl, že je třeba situaci řešit teď hned. Dostal jsem se do situace, kde jsem se musel rozhodnout buď teď hned, nebo pravděpodobně vůbec. Bohemka by si našla jiného trenéra," uvedl Hašek.

"Že mě oslovila Bohemka, je pro mě ctí a krokem nahoru. Nebudu říkat, že jsem odmalička Bohemák, to není pravda, nad postelí jsem měl jiné plakáty. Ale pamatuji si, že hráči Bohemky tvořili základ reprezentace a já to jako malý kluk vnímal. Najednou po 40 letech se stávám trenérem tohoto klubu. Uvědomuji si význam, tradici a historii klubu," doplnil.

Mužstvo se bude snažit co nejlépe připravit na sobotní utkání s předposlední Jihlavou, která ztrácí na Pražany čtyři body. "Bohemka je bezprostředně ohrožená sestupem, takže řešíme jediný cíl - co nejdřív ji zachránit v lize. Věřím, že po nějakém letním doplnění by Bohemka mohla postupně pomýšlet v tabulce výš, než se teď nachází," uvedl.

"Čeká nás utkání s Jihlavou, to je moment, který teď přebíjí ostatní. Pokud se nám utkání vydaří, bude se nám dýchat líp. Pokud se nám nevydaří, situace by byla velmi vážná," podotkl bývalý reprezentační záložník.

V týmu se znovu potká s nejstarším synem Martinem, kterého už vedl v Pardubicích i ve Vlašimi. "Ke našemu spojení trenér a hráč dochází potřetí. Poprvé to bylo v Pardubicích, podruhé ve Vlašimi, kde byl Martin první. Nyní se potkáváme v Bohemce, kde byl Martin opět první. Vypadá to, jako když mi to angažmá domlouvá on, ale není to pravda," usmál se Hašek.

"Na Bohemku jsem chodil docela často, měl jsem možnost ji vidět víckrát než jiné ligové týmy. Takže hráče docela znám, stejně jako způsob hry. Bohemka je zdravé mužstvo, které je natrénované, má dobrou organizaci. Ale sérií bez výhry se dostalo do horšího psychického stavu, hráči jsou jen lidi. Takže můj úkol bude hlavně dostat hráče nahoru v hlavách," dodal.