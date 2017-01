Rabat - Marocké úřady zakázaly výrobu, prodej a nošení burek, tedy oděvů, které muslimkám zakrývají celé tělo a ponechávají jen mřížku pro oči. Zdůvodnily to potřebou zvýšit bezpečnost v zemi. S odvoláním na oběžník ministerstva vnitra o tom dnes podle agentury AFP informovala marocká média.

Burka, jejíž odívání je obvyklé na Blízkém východě i v Afghánistánu a Pákistánu, je v Maroku velmi vzácným jevem. Většina Maročanek nosí hidžáb - šátek zakrývající vlasy. Marocký král Muhammad VI. hlásí umírněný islám. Podle AFP je ale v této muslimské zemi stále vidět soupeření mezi moderností a konzervatismem.

"Zločinci několikrát použili tento oděv k páchání svých zločinů," vysvětlil médiím zákaz burky představitel ministerstva vnitra. Narážel na atentáty, které islamisté spáchali v posledních letech v Maroku.

Pro představitelky marockých žen je zákaz burky "významným krokem v boji proti náboženskému extremismu" v Maroku.

Zákaz naopak vyvolal obavy salafistů a dalších muslimských tradicionalistů v zemi, že to povede k zákazu i nikábů, tedy oděvů, které ponechávají jen úzký průhled pro oči. "Je možné, že se Maroko blíží k zákazu nikábu, který muslimky nosí již pět století? Pokud se tak stane, byla by to katastrofa," prohlásil jeden šejk z řad místních salafistů.