Toronto - Zkušený kanadský útočník Patrick Marleau bude poprvé během dlouhé kariéry v hokejové NHL hrát za jiný tým než San Jose. Sedmatřicetiletý výborný střelec se jako nechráněný volný hráč upsal na nadcházející tři sezony Torontu, kontrakt mu zajišťuje celkový příjem 18,75 milionu dolarů (429 milionů korun). Další dlouholetá opora Joe Thornton naopak v týmu Sharks zůstává díky roční smlouvě na osm milionů dolarů.

Marleau jako dvojka draftu v roce 1997 naskočil do NHL hned poté, co si ho Sharks vybrali. Několik sezon byl v klubu také kapitánem. V minulém ročníku nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části a připsal si 46 bodů za 27 gólů a 19 asistencí. V šesti duelech play off přidal tři góly a nahrávku.

Dvojnásobný olympijský vítěz (2010 a 2014) a mistr světa (2003 a 2004) tím vylepšil svou bilanci na 1493 zápasů v základní části a 1082 bodů (508+574). Ze 177 startů v play off nastřádal 120 bodů díky 68 trefám a 52 asistencím.

Marleau připustil, že ho lákala možnost být u rozkvětu slavných Maple Leafs, kteří se po neúspěšných letech snaží i díky mladým útočníkům Austonu Matthewsovi, Mitchellu Marnerovi a Williamu Nylanderovi vrátit mezi elitu NHL. "Je úžasné, jak nahlíží na hokej. A jaké mají hráče na soupisce. Je ohromně vzrušující být toho součástí," řekl Marleau.

Čerstvě osmatřicetiletý Thornton se rozhlédl na trhu s volnými hráči poprvé během své dlouhé kariéry. Nakonec ale jen krátce. Přestože o něho měla zájem více než polovina klubů soutěže, zůstává věrný San Jose, kterému se upsal na další sezonu jen pár hodin poté, co klub opustil Marleau.

"Ten velký zájem ostatních týmů mě docela šokoval. Ale já se cítím být Žralokem a chtěl jsem se vrátit," řekl Thornton, jenž do klubu přišel v prosinci 2005 z Bostonu. Právě Bruins si olympijského vítěze (2010) a dvojnásobného světového šampiona (2004 a 2017) vybrali jako jedničku draftu v roce 1997.