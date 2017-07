Praha - Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) vyzvala kraje, aby svolaly o prázdninách mimořádná zastupitelstva a rozhodly o rozdělení peněz na růst platů a mezd v sociálních službách. Sumu 1,16 miliardy, kterou jim na červencové zvýšení výdělků poslala vláda, mají už na účtech. Marksová to dnes řekla novinářům. Ve středu dostaly kraje dopis s výzvou k rozdělení peněz i od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Platy v sociálních službách i jiným profesím zvedá od července vládní nařízení. Výdělky se předtím zvedaly loni od listopadu. Kraje si na dopad předpisů stěžují, ve svých schválených rozpočtech s vyššími výdaji nepočítaly. Žádají dorovnání. Na červencové přidání vláda uvolnila 1,16 miliardy. Kraje uvádějí, že jim ale chybí ještě 822 milionů korun.

"Od nás měly kraje na svých účtech peníze již na začátku července. Teď záleží na jednotlivých krajích, jak rychle jsou ochotny svolat svá zastupitelstva. Jestli některé k tomu přistupují tak, že zastupitelstva budou až v říjnu, a nejsou ochotny je svolat dříve, to ovlivnit nemůžu," uvedla Marksová. Vyzvala kraje, aby o prázdninách mimořádně zasedla jejich zastupitelstva, jinak lidé v červencové výplatě v srpnu víc peněz nenajdou.

Ministryně dodala, že do sociálních služeb letos plynuly rekordní dotace. Letos by celková dotační suma i s uvolněnou částkou 1,16 miliardy na růst platů měla podle zprávy pro vládu činit 10,43 miliardy. Loni to bylo celkem 9,19 miliardy. V posledních letech sumy rostly. Pokud kraje chtěly víc peněz, měly spolu s ministerstvem práce tlačit na ministerstvo financí, dodala ministryně.

Podle zástupců Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů letošní dotace peníze na růst výdělků neobsahují. "Přišel dopis krajům od premiéra, aby rozpustily okamžitě peníze, které dostaly na dofinancování. To udělat takhle nemůžeme. Nejsme to schopni dřív než na zářijovém zastupitelstvu schválit. Jsme svázáni legislativou," řekl sněmovnímu sociálnímu výboru místopředseda sociální komise Asociace krajů Pavel Šotola. Prezident asociace poskytovatelů Jiří Horecký podotkl, že kraje žádaly na letošek 12 miliard korun, přidělená suma je o víc než 3,5 miliardy nižší.

Šéf sněmovního sociálního výboru Jaroslav Zavadil (za ČSSD) uvedl, že mu nynější situace připomíná kocourkov. Výbor vyzval ministryni, aby mu do 24. července sdělila, jak bude problém s financováním a chybějícími 822 miliony řešit.