Praha - Porodné pro víc rodin a také na druhé dítě, vyšší valorizace penzí či každoroční růst minimální mzdy se podařilo prosadit v posledních třech letech ministerstvu práce. Novinářům to řekla jeho šéfka Michaela Marksová (ČSSD), která bilancovala své působení v čele resortu. Za úspěch považuje i zavedení dětských skupin, zvýšení příspěvku na péči či pořizování nových informačních systémů. Úřad ani za tři roky neprosadil zákon o sociálním bydlení či normu o zálohovaném výživném. Podle Marksové tomu brání jiné představy koaličních partnerů a jejich rozpory.

Volby do Sněmovny budou na podzim. Seznam prosazených opatření představují nyní i další ministři Sobotkovy vlády. Kabinet vydal brožuru o svých třech letech ve Strakově akademii. V ní poukazuje na růst penzí či minimální mzdy. Mezi priority pro zbytek volebního období řadí zákon o sociálním bydlení i normu o zálohovaném výživném.

Podle kritiků Marksová v čele resortu dělá spíš kosmetické úpravy, ne koncepční změny. Mnohá opatření, která se nyní daří uvádět do praxe, navrhli už její předchůdci. Prosazení změn nahrává i hospodářská konjunktura a vysoká zaměstnanost.

Zásadní normu o sociálním bydlení zatím ministerstvo prosadit nedokázalo. Koaliční strany se nebyly s to dohodnout ani na náhradním výživném za neplatiče, i když si ho plánovaly v koaliční smlouvě.

"Tyto zákony nejsou plně v rukách ministerstva práce, je nutná součinnost resortů. Zákon o sociálním bydlení provázely od začátku obrovské rozpory zejména s ministerstvem pro místní rozvoj," uvedla ministryně. Podle ní dál trvá spor o to, kdo by měl sociální byt dostat. Podle představ ministerstva práce by měli na pomoc dosáhnout lidé, kteří nemají na komerční nájemné, tedy i senioři, samoživitelky s dětmi či postižení. Podle resortu pro místní rozvoj by sociální bydlení mělo být jen pro nejchudší, co skončili v ubytovnách a noclehárnách.

Dluh vidí Marksová i u zálohovaného výživného. Podle ní se lidovci a ANO k normě "staví velmi negativně". Podle ministryně se nepodařilo zatím ani sjednotit systém péče o opuštěné a ohrožené děti pod její resort, nyní ho mají na starosti i ministerstva zdravotnictví a školství. Marksová navrhuje, aby víc peněz putovalo do prevence a na podporu rodin než do ústavní péče.

Jako své úspěchy po třech letech v čele resortu ministryně zmínila zavedení porodného na druhé dítě a také pro více rodin. Upozornila i na prosazení zákona o dětských skupinách. Za necelé tři roky jich vznikly čtyři stovky pro 5500 dětí. Vláda se o rok dřív, než se původně plánovalo, vrátila k vyšší valorizaci penzí. Zvyšování důchodů přibrzdil v době ekonomické krize předchozí kabinet. Nynější Sobotkův tým prosadil také to, že pokud by se penze podle zákona měly zvyšovat jen o pár desetikorun, může vláda přidat víc - až o 2,7 procenta. Sněmovna nyní projednává návrh na zastropování důchodového věku na 65 let.

Příspěvek na péči pro postižené a seniory se loni zvýšil o deset procent. Změnil se i systém dotací na sociální služby. Změnu připravili už předchozí ministři. Každoročně Marksová navrhovala také růst minimální mzdy, která nyní činí 11.000 korun. Ministryně za úspěch označila i výměnu informačních systémů v resortu. Ty měly být původně plně v provozu od letoška. Kvůli průtahům a námitkám firem se ale přípravy prodloužily, provoz začne v roce 2019.