Londýn/Vídeň - Online aplikace sloužící k hledání partnera už si vysloužily celou řadu obvinění sahajících od propagování kultury vztahů na jednu noc až po zabíjení romantiky. Ale jak se ukazuje, jejich dopad na společnost sahá dál, než se původně myslelo - a dobrou zprávou je, že nakonec ani nemusejí být tak špatné, napsal zpravodajský server MarketWatch.

Rozmach internetových seznamek může stát za silnějšími manželstvími, nárůstem mezirasových vztahů a svazků mezi lidmi z podstatně odlišných společenských kruhů. Vyplývá to z nové studie profesorů ekonomiky Josuy Ortegy z Essexské univerzity a Philippa Hergoviche z Vídeňské univerzity.

Podle jejich zjištění v současnosti začíná online více než třetina manželství. Je to druhý nejoblíbenější způsob hledání partnera pro heterosexuální páry a zdaleka nejoblíbenější forma seznamování pro homosexuální partnery.

Servery, jako je OKCupid, Match.com a Tinder, které všechny vlastní InterActiveCorp, a všechny další od eHarmony až po lokalizační aplikaci Grindr, značně mění způsob, jak funguje naše společnost. Seznamovací aplikace prudce nabraly na popularitě od uvedení prvního iPhonu společnosti Apple na trh v roce 2007.

V minulosti, uvádí studie, jsme při hledání partnerů a partnerek byli do značné míry závislí na sociálních sítích v reálném životě. Jednalo se o přátele našich přátel, kolegy či sousedy. To znamená, že jsme se převážně seznamovali s lidmi, jako jsme my sami.

Ovšem online seznamovací svět je mnohem širší a rozmanitější. "Ne vždycky se zamilujeme do někoho, kdo je v podstatě naším klonem, a proto možnost přístupu do větší seznamovací sítě, která sahá za rámec našich společenských kruhů, rasy či etnika, zvětšuje šanci na šťastný svazek," říká americká expertka Meredith Goldenová.

Podobné svazky mohou také vést k harmoničtější společnosti, zjistili ve své studii Ortega a Hergovich. Vědci vytvořili více než 10.000 simulací náhodně generovaných společností a doplnili do nich společenské vazby. I když doplnili jen několik svazků mezi lidmi různé rasy, byla výsledkem "úplná rasová integrace", kdy většina lidí začala tvořit rasově smíšené páry. Tento model podle vědců může snížit předsudky a rasismus ve společnosti.

A co víc, online seznamování může vést ke šťastnějším manželstvím. "Náš model předpovídá, že manželství vzniklá v době, kdy už bylo dostupné seznamování po síti, trvají déle než ta, která vznikla ve společnosti bez této technologie," napsali autoři studie.

Jedním z důvodů mohou být dotazníky a algoritmy, s jejichž pomocí si lidé hledají na internetu vhodného partnera či partnerku. Dalším důvodem může být, že lidé, kteří se do podobné seznamky zaregistrují, jsou pravděpodobně více nakloněni uzavření manželství, uvedl Jeffrey Hall, profesor komunikace Kansaské univerzity.

Ovšem podle Chelsea Reynoldsové, profesorky komunikace Kalifornské státní univerzity, která studuje chování během seznamování, nejsou všechny aspekty online seznamek stejně žádoucí.

"Mladí lidé jsou v současnosti náchylnější k většímu počtu vztahů a uzavírají sňatek později - pokud do něj vůbec vstoupí," řekla. "Online seznamování může probudit neukojitelnou touhu po co největší rozmanitosti a neustálé 'novosti'. Tedy neustálou touhu po dalším 'nejlepším' partnerovi a nové dávce sexuální chemie."