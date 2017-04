Praha - Slovenská zpěvačka Marika Gombitová vystoupí 2. prosince v Tipsport Aréně na pražském Výstavišti. Účast na vánočním koncertu s názvem Sen Mariky Gombitové potvrdili Adam Mišík a Martin Chodúr, další hosté jsou v jednání. ČTK o tom za pořadatele informoval Janis Sidovský.

Populární zpěvačka, která je po autonehodě od roku 1980 upoutaná na invalidní vozík, se vrátí do haly, kde v září loňského roku jako host koncertu Mira Žbirky zazpívala se Žbirkou duety V slepých uličkách, Nespáľme to krásne v nás a sama přidala svůj dávný hit Koloseum. "Silné a pozitivní reakce tisíců fanoušků v ní probudily odhodlání, a tak o letošním adventu vystoupí v Praze na jediném koncertu v Česku i na Slovensku," uvedl Sidovský.

Držitelka titulu Zpěvačka století nabídne v metropoli své největší hity. O další její známé písně se podělí interpreti z nejmladší pěvecké generace z Čech a Slovenska. "Považuji za čest, že zazpívám Maričinu píseň Ave Maria, která patří do adventního času," podotknul vítěz Česko-Slovenské Superstar Martin Chodúr.

Gombitová, která v posledních 15 let vystupovala jen sporadicky, byla loni hostem i dalších Žbirkových koncertů v rámci turné Road To Abbey Road v Ostravě, Bratislavě a Košicích. "Nepřestával jsem věřit, že to vyjde. Udržovali jsme spolupráci pořád, nahráli jsme několik písní, měli jsme i televizní vystoupení. Ale koncert, to je něco jiného," uvedl Žbirka, který byl naopak hostem jejího velkého narozeninového koncertu v říjnu, na kterém zpěvačka oslavila šedesátiny. V Praze ji přivítaly tisíce diváků dlouhotrvajícím potleskem vstoje, stejně jako na ceremoniálu při předávání cen v anketě Český slavík.

U příležitosti svého jubilea Gombitová vydala první autorizovanou autobiografii Úlomky vzpomínek, kterou napsala s Miroslavem Graclíkem. Vzpomíná v ní mimo jiné na začátek spolupráce se Žbirkou, která se datuje do druhé poloviny 70. let, kdy společně hráli ve skupině Modus. Tehdy zpěvačka s výjimečným hlasem slavila své největší úspěchy. I když pak měl každý svoji vlastní sólovou kariéru, jejich přátelství pokračovalo.

Koncem roku 1980 měla Gombitová cestou z koncertu těžkou autonehodu, po níž zůstala upoutána na invalidní vozík. Po několika málo letech ale začala znovu zpívat, pomohl jí tehdy právě Žbirka i bývalí členové kapely Modus. Natočila několik alb, koncertovala, až v roce 2002 ohlásila odchod z veřejného života. Gombitová třináctkrát bodovala ve slovenské zpěvácké anketě Slávik. Kromě stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Sláviky z let 1997 a 1998. Její píseň Vyznanie zvolili diváci Slovenské televize za největší hudební hit minulého století.