České Budějovice - Novým trenérem hokejistů Motoru České Budějovice se stal Marian Jelínek. Dvaapadesátiletý bývalý kouč Plzně a Liberce nahradil Antonína Stavjaňu, který byl v pátek odvolán. Bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra naposledy působil jako asistent Františka Výborného v Mladé Boleslavi.

Na lavičce Jihočechů bude spolupracovat s dosavadním koučem juniorky Lubošem Robem starším a také s bývalým útočníkem Alešem Kotalíkem. Bývalý hráč Buffala, Edmontonu, New York Rangers a Calgary se dosud věnoval zejména rozvoji českobudějovické mládeže při speciálních trénincích.

"Marian Jelínek je uznávanou trenérskou veličinou, zejména jeho teoretické znalosti nebo psychologická příprava jsou na špičkové úrovni a považují si jich trenéři napříč všemi sporty. Zároveň má ale už i bohatou praxi jako trenér," řekl oficiálním stránkám klubu generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

"A hráčské zkušenosti do týmu přináší dva z nejlepších střelců českobudějovické hokejové historie Luboš Rob a Aleš Kotalík, kteří mu budou plně k dispozici a které si k sobě do týmu vybral," doplnil Bednařík. O kondiční přípravu mužstva se nadále bude starat František Bombic, trenéry brankářů zůstávají Roman Turek a Stanislav Hrubec.

"Když jsme se rozhodli odvolat trenéra Stavjaňu, číslem jedna pro nás z dalších možných variant byl právě Marian Jelínek. Má vztah k jižním Čechám, má za sebou trenérské úspěchy a dokáže pracovat jak s mladými hráči, tak s těmi nejzkušenějšími," doplnil Bednařík.

"Jednoznačně nám ho doporučily i klubové legendy jako jsou Václav Prospal nebo Jaroslav Modrý, kteří pod ním působili v reprezentaci nebo na klubové úrovni. Zároveň jsme rádi, že si za spolupracovníky vybral Luboše Roba a Aleše Kotalíka, kteří v Motoru pracují už delší dobu s mládeží a zároveň oplývají obrovskými hráčskými a praktickými zkušenostmi," dodal Bednařík.

Jelínkův tým uzavřel zatím smlouvu do konce tohoto ročníku a za úkol dostal postup do extraligy. Když se mu to povede, budou smlouvy trenérům automaticky prodlouženy na základě opce.

Jelínek působil jako asistent také u české dvacítky v sezoně 2003/04. V následující sezoně byl u reprezentačního A-týmu na Světovém poháru i na mistrovství světa při titulu ve Vídni v roce 2005. Asistentem pak byl ve Spartě, v letech 2009 až 2012 byl hlavním koučem Plzně a následně odešel do Liberce, kde ale hned za začátku listopadu 2012 skončil. Od poloviny ledna 2013 zamířil do Mladé Boleslavi a tma skončil loni v prosinci.

Čtyřiapadesátiletý Stavjaňa, který vedl České Budějovice od začátku minulé sezony, byl odvolán v době, kdy byl Motor třetí s 22 body z 12 zápasů. V sobotním utkání vedli tým dosavadní asistent Martin Štrba s Bombicem a Jihočeši zdolali doma Přerov 3:0.