Doksy (Českolipsko) - Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul začal v Doksech na Českolipsku natáčet film Nabarvené ptáče. Adaptace románu Jerzyho Kosiňského je osobitou výpovědí malého židovského chlapce o podstatě a smyslu lidského života, o lidském charakteru. Do kin by film měl přijít zhruba za dva roky.

Ještě před první klapkou označil Marhoul film za nejtěžší, na jakém za 41 let svého působení u filmu dělal. "Je to těžký příběh, strašně těžko se to nějak popisuje. I při psaní jsem s tím bojoval. Vypráví se hlavně obrazem, dialogů je tam minimum," řekl ČTK.

Video: Marhoul začal v Doksech natáčet film Nabarvené ptáče 13.03.2017, 13:20, autor: per/hbv, zdroj: ČTK/Středočeský

Děj se odehrává za druhé světové války a hlavní postavou je devítiletý Žid Joska, jehož rodiče pošlou k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě, aby ho uchránili před nacisty. "Není to ale film o holokaustu, a i když se to odehrává za války, tak to není ani válečný film," uvedl Marhoul. Příběh je podle něj mnohovrstevný. Joska je v něm nucen protloukat se sám nepřátelským světem poté, co jeho teta umře. "Je to divoká krajina, divocí lidé a v tu chvíli bojuje o život, protože se ho ti lidé bojí," uvedl Marhoul. Místní jsou sice věřící, zároveň ale velmi pověrčiví. Věří proto například, že neznámé dítě jim přinese nemoc, smrt nebo že jim uhrane krávy. "To je ale jen vnější forma. Mnohem důležitější je, co se odehrává uvnitř toho dítěte," dodal režisér.

V hlavní roli se představí devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova, kde Marhoul napsal drtivou většinu svých scénářů. "Pro mě je to mystické město," uvedl Marhoul. Chlapce si vybral intuitivně, poznal ho díky přátelství s jeho prarodiči. Pro Kotlára je to první role ve filmu. "Ví o čem je příběh, ale vůbec netuší, co to bude obnášet ve smyslu natáčení," řekl Marhoul. I kvůli chlapci bude natáčení postupovat chronologicky, aby ho lépe chápal. Kotlár se na natáčení těší, i když tuší, že to bude náročné a těžké. Natáčet se bude zhruba rok a půl. Před první klapkou ale nervózní nebyl. "Na zkouškách jsem to už pochopil. To nic není. A jsou v tom jenom triky," řekl dnes novinářům.

V dnes natáčené úvodní scéně filmu Josku v borovém lese pronásledují tři chlapci. Když ho dohoní, ztlučou, benzinem polijí jeho ochočenou kunu a zapálí. Ve skutečnosti jde o atrapu. "Zvířat bude ve filmu požehnaně, ale žádnému neublížíme," dodal Marhoul.

Scénář vznikal tři roky ve spolupráci s osmi dramaturgy, postupně měl 17 verzí. Peníze na film Marhoul sháněl přes čtyři roky. Rozpočet filmu je 166 milionů korun. Natáčet se bude nejen v Česku, už v sobotu filmaři odlétají na měsíc na Ukrajinu, do severozápadní Volyně. Asi deset kilometrů od běloruských hranic nalezli vhodnou vesnici. "Pro film je to skvělá lokace. Pro člověka, který by tam měl žít, je to ale neuvěřitelně depresivní prostředí," řekl Marhoul. Natáčet se bude i na Slovensku a v Polsku. Film má mezinárodní obsazení, na plátně se objeví i herci z Německa, Polska, Ruska či Ukrajiny. Smlouva je podepsaná se Stellanem Skarsg?rdem a Udo Kierem, možná si v něm zahraje Harvey Keitel. Z českých herců se ve filmu představí Petr Vaněk, Radim Fiala či Jitka Čvančarová.

Bude se točit černobíle a na klasický film. Kameramanem je Vladimír Smutný, architektem Jan Vlasák, střihačem Luděk Hudec, hudbu složil Petr Ostrouchov.