Praha - Slavný americký herec Harvey Keitel ztvární roli katolického kněze v připravovaném snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Ve filmu podle světového bestselleru Jerzyho Kosińského se objeví mimo jiné po boku švédského herce Stellana Skarsg?rda. ČTK dnes o podpisu smlouvy s Keitelem informovala za filmový štáb Alice Titzová.

Jednání o obsazení Keitela začala loni v srpnu zasláním scénáře, o který si řekl při pobytu na festivalu v Locarnu. "Moc jsem popravdě nevěřil, že by to vůbec vyšlo. Rozhodnul nicméně hlavně scénář a pak také role, kterou jsem mu nabídnul," uvedl Marhoul. Přístup Keitela k roli označil za impozantní. Herec nyní dokončil natáčení nového filmu Martina Scorseseho a na deset dnů přicestuje do Česka. Natáčet tu bude pět dnů. V listopadu se bude točit v okolí Českého Krumlova a Hartmanic na Sušicku.

Film, s jehož premiérou se počítá na rok 2019, vypráví příběh židovského chlapce, který se za druhé světové války sám na venkově kdesi ve východní Evropě musí vypořádat s krutostí okolního světa. Vzhledem k době, z níž příběh je, a jeho okolnostem bylo těžké najít vhodné lokace v Česku, točilo se tedy i na Slovensku a na Ukrajině. Scénář vznikal tři roky ve spolupráci s osmi dramaturgy, měl 17 verzí. Peníze na film Marhoul sháněl přes čtyři roky. Rozpočet filmu je 166 milionů korun.

Osmasedmdesátiletý Keitel vyrůstal v Brooklynu, na Broadwayi debutoval ve hře Smrt obchodního cestujícího. K filmu ho přivedl režisér Martin Scorsese, s nímž v počátku kariéry natočil několik titulů jako Špinavé ulice (1973), Alice už tu nebydlí (1974) a Taxikář (1976). Se Scorsesem se později sešel při natáčení kontroverzního Posledního pokušení Ježíše Krista (1988), kde ztvárnil Jidáše. V roce 1991 byl nominován na Oscara za vedlejší roli v gangsterce Bugsy.

V 90. letech Keitel našel dalšího režiséra, který ovlivnil jeho filmovou dráhu, jímž byl Quentin Tarantino. S ním natočil snímky Gauneři (Reservoir Dogs, 1991) a Pulp Fiction (1994). Ze stejného období pochází i kreace ve filmu Jane Campionové Piano (1993) nebo film Ridleyho Scotta Thelma a Louisa (1992). Keitel patří k hercům, v jejichž filmografii jsou i filmy středního proudu, bývá ale i oporou nezávislých snímků. Často záštitou či produkčním podílem umožňuje mladým tvůrcům realizaci jejich filmů.

Nabarvené ptáče je osobitou výpovědí židovského chlapce o podstatě a smyslu lidského života, o lidském charakteru. Děj se odehrává za druhé světové války a hlavní postavou je devítiletý Žid Joska, jehož rodiče pošlou k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě, aby ho uchránili před nacisty. "Není to ale film o holokaustu, a i když se to odehrává za války, tak to není ani válečný film," uvedl při začátku natáčení Marhoul.