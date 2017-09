Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Tomáš Marcinko se pod výhru Třince nad Vítkovicemi ve 4. kole extraligy podepsal hattrickem, podle slovenského reprezentanta tomu však tak nebylo. Urostlý forvard si je jistý, že úvodní trefa zápasu patří Martinu Růžičkovi.

"Puk se odrazil od jeho bruslí do branky. U videa si toho asi nevšimli. Moje dorážka šla vedle branky, určitě to šlo od něho. Věřím, že to rozhodčí opraví tak, jak je to správné. Je potřeba být čestný a fair play. Když člověk gól nedá, neměl by si ho připisovat," vysvětloval Marcinko, který by se tak vyhnul platbě do klubové pokladny za hattrick. "Ale takové věci člověk platí rád," dodal s úsměvem.

Marcinkovi naopak původně sudí upřeli branku na 2:0. Jako autora uvedli Erik Hrňu, jehož střelu ale slovenský útočník, který stál před brankou, tečoval. Změnu střelce hlasatel oznámil se startem druhé třetiny. "Cítil jsem, že mi puk šel od nohy. Ale v daný moment jsme vůbec neřešil, komu ho připsali. Bylo to v bráně a to bylo podstatné," podotkl Marcinko, který nasázel po dvou brankách i v úvodních dvou kolech nového ročníku proti Kometě Brno i Plzni.

Vítkovice v prostřední třetině dvakrát snížily na rozdíl jedné branky a v závěrečné části soupeře svíraly. "Obrovským faktorem byl Šimon (Hrubec - brankář), který zápas rozhodl. Už první třetině chytil za stavu 1:0 trestné střílení. Nebýt jeho, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel," uvedl Marcinko.

Další sólo zlikvidoval Hrubec dvě minuty před koncem, kdy se na něho v největší šanci hostů na vyrovnání řítil Tybor. "Hraje se jinak, když vedete o dva tři góly nebo o jeden. Navíc jim k tlaku pomohly početní výhody, které už v přípravě proti nám hráli výborně. Mentálně se pak i více soustředíte na obranu, a proto to tak vypadalo. Takové zápasy je nejtěžší vyhrát a nám se to povedlo. Tři body jsme vydřeli," uzavřel Marcinko.