Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté si v úvodním utkání finále poradili se statisticky nejlepším gólmanem play off Markem Čiliakem. Oceláři vedli nad Kometou Brno už v šesté minutě 2:0 a zápas ovládli poměrem 5:1. Slovenský gólman se navíc podepsal i pod třetí gól, když vyhodil puk mimo hrací plochu a domácí následně využili přesilovou hru. Autor prvního gólu Tomáš Marcinko si pochvaloval, že k úspěchu pomohlo i důsledné třinecké napadání protivníka.

"Všechno jsme chtěli zakončovat a hlavně hrát jednoduše. Když se tlačíte do brány a hážete tam puky, něco musí padnout. Naše góly byly výsledkem dobré práce forčekingu, z toho vznikají chyby a padají branky," řekl Marcinko.

Zápas nebyl v úvodu vůbec opatrný, jak by člověk od prvního utkání série očekával. "Hrajeme přímočarý hokej a Kometa se také snaží o útočnou hru, dostává se do přečíslení a brejků," komentoval slovenský útočník úvodní třetinu, ve které hosté posléze snížili.

Ve druhé třetině ale Třinec potrestal Čiliakovo vyloučení a sám ubránil tři přesilové hry. "Play off je o přesilovkách a oslabeních. Zní to jako klišé, ale je to pravda. Je potřeba se vyvarovat oslabení a když tak je ubránit," uvedl Marcinko.

"Je škoda, že jsme ve třetí třetině ale nevyužili přesilovku pět proti třem. To musíme proměnit, ať je jakékoli skóre. Ale hlavní je výhra. I kdyby to bylo jen 2:1, počítá se jen bod a jsme rádi, že jej máme," podotkl.

Hosté ve třetí části přitvrdili, i z toho pramenila 89 sekund dlouhá výhoda pět na tři. Některé zákroky obhájců titulu vyvolaly v hledišti vlnu nevole. "Možná to někdy vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Někdy byly zbytečné, ale to je play off. Snažili se dohrávat souboje, možná dostali signál. Patří to k tomu," uzavřel Marcinko.