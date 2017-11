Valencie (Španělsko) - Španělský motocyklový závodník Marc Márquez je počtvrté mistrem světa MotoGP. V závěrečné Velké ceně Valencie stačilo jezdci Hondy třetí místo, jeho jediný zbývající rival Andrea Dovizioso z Itálie závod nedokončil.

Poslední Grand Prix sezony vyhrál Márquezův týmový kolega a krajan Dani Pedrosa před nováčkem Johannem Zarcem z Francie, Karel Abraham získal dva body za 14. místo.

Čtyřiadvacetiletý Márquez obhájil loňský titul a stal se mistrem světa počtvrté v pěti letech, které v MotoGP jezdí. Čtyřnásobným šampionem v královské třídě je jako nejmladší jezdec v historii. Márquez má také další dva tituly ze slabších tříd do 125 ccm a Moto2. Od roku 2010 zakončil bez prvenství v šampionátu pouze dvě sezony.

Ve Velké ceně Valencie stačilo Márquezovi dojet na 11. místě, i kdyby jeho jediný rival Dovizioso vyhrál. Fanouškům favorizovaného Španěla zatrnulo pouze sedm kol před koncem, kdy se jen tak tak vyhnul pádu. O kolo dál nicméně skončil závod po výjezdu do kačírku pro Doviziosa a Márquez už dojížděl jako jistý šampion.

"Je to úžasný pocit. Během závodu jsem se snažil udržet klid a kontrolovat průběh," uvedl Márquez. Předsevzetí jet na jistotu mu ale nevydrželo. "V jeden okamžik jsem si ale řekl, že je čas na to šlápnout, protože jsem se cítil opravdu dobře. V zatáčce jsem ale ztratil při brzdění koncentraci a brzdil jsem moc pozdě... Bylo to prostě v Márquezově stylu až do konce," smál se španělský jezdec, jenž je svými "úniky" z ošemetných situací pověstný.

V konečném pořadí nasbíral Márquez o 37 bodů víc než jezdec Ducati Dovizioso, jenž se stal vicemistrem světa MotoGP poprvé v kariéře. Třetí místo obsadil Španěl Maverick Viňales na yamaze. Sedmadvacetiletý Abraham, jenž se do MS silničních motocyklů vrátil po sezoně v superbicích, byl se ziskem 32 bodů dvacátý.

Druhý český pravidelný účastník šampionátu Jakub Kornfeil zakončil svoji nejhorší sezonu 18. místem. Závod Moto3 vyhrál domácí Jorge Martín. Devatenáctiletý Španěl se dočkal premiérového vítězství v kariéře poté, co letos podeváté ovládl kvalifikaci a startoval z pole position.

Kornfeil sice vylepšil 25. příčku z kvalifikace, ale počtrnácté v sezoně nebodoval. Šampionát zakončil na 22. místě s 26 body. Výrazně si pohoršil oproti loňsku, kdy s hondou vybojoval 112 bodů a osmou pozicí dosáhl životního maxima. Letos s motocyklem Peugeot bodoval jen ve čtyřech závodech. Nejlépe byl sedmý před měsícem v Misanu. Od příští sezony bude Kornfeil jezdit s KTM.

"Po startu z deváté řady si myslím, že osmnácté místo není vůbec špatné. Vím, že to letos nebyl lehký rok, ale dělali jsme, co se dalo. Teď máme před sebou další kapitolu, na kterou je třeba se dobře připravit. Věřím, že s podporou všech to zvládneme a dovedeme ke zdárnému konci," uvedl Kornfeil na facebooku.

Ve Valencii zaostal o 33 sekund za vítězným Martínem, který vystoupil na stupně vítězů poosmé v sezoně. Martín porazil o necelé čtyři sekundy už jistého mistra světa krajana Joana Mira, třetí místo v konečném pořadí šampionátu mu uteklo o tři body.

V kategorii Moto2 vyšel závěr sezony skvěle Portugalci Miguelu Oliveirovi, který si dojel pro třetí vítězství za sebou. Tentokrát vyhrál o dvě sekundy před novopečeným šampionem Francem Morbidellim. Ital sice ve svém posledním závodu před přestupem do královské třídy MotoGP dlouho vedl, ale nakonec neodolal rozjetému Oliveirovi.

Morbidellimu se nepovedlo vyrovnat Španěla Marca Márqueze, který v roce 2012 vyhrál v jedné sezoně devět závodů Moto2. Oliveira díky povedenému konci sezony obsadil třetí místo v konečném pořadí o dva body za Švýcarem Thomasem Lüthim, který si v Malajsii zlomil kotník a usnadnil Morbidellimu cestu k titulu.

Velká cena Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů:

Moto3: 1. Martín 40:02,193, 2. Mir (oba Šp./Honda) -3,760, 3. Ramírez (Šp./KTM) -3,877, 4. Fenati -3,953, 5. Bastianini (oba It./Honda) -3,999, 6. Guevara (Šp./KTM) -4,940, ...18. Kornfeil (ČR/Peugeot) -33,128.

Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. Mir 341, 2. Fenati 248, 3. Canet (Šp./Honda) 199, 4. Martín 196, 5. Di Giannantonio (It./Honda) 153, 6. Bastianini 141, ...22. Kornfeil 26.

Moto2: 1. Oliveira (Portug./KTM) 43:15,843, 2. Morbidelli (It./Kalex) -2,154, 3. Binder (JAR/KTM) -4,181, 4. Bagnaia (It./Kalex) -11,181, 5. Á. Márquez (Šp./Kalex) -12,146, 6. Syahrin (Malaj./Kalex) -14,595.

Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. Morbidelli 308, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) 243, 3. Oliveira 241, 4. Á. Márquez 201, 5. Bagnaia 174, 6. Pasini (It./Kalex) 148.

MotoGP: 1. Pedrosa (Šp./Honda) 46:08,125, 2. Zarco (Fr./Yamaha) -0,337, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -10,861, 4. Rins (Šp./Suzuki) -13,567, 5. Rossi (It./Yamaha) -13,817, 6. Iannone (It./Suzuki) -14,516, ...14. Abraham (ČR/Ducati) -41,988.

Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. M. Márquez 298, 2. Dovizioso (It./Ducati) 261, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) 230, 4. Pedrosa (Šp./Honda) 210, 5. Rossi 208, 6. Zarco 174, ...20. Abraham 32.