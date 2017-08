Londýn - Maraton v Londýně dnes vyhrál keňský běžec Geoffrey Kirui v čase 2:08:27 s více než minutovým náskokem před nejbližším pronásledovatelem a získal pro svou zemi už páté zlato v historii mistrovství světa. Odpoledne ho napodobila Rose Chelimová z Bahrajnu. Eva Vrabcová-Nývltová doběhla čtrnáctá v osobním rekordu 2:29:56 jako druhá nejlepší Evropanka.

Kirui se až do loňska věnoval hlavně běhům na dráze, ale letos v dubnu triumfoval v Bostonu při teprve třetím startu na nejdelší mistrovské trati. Přesto v Londýně nepatřil do okruhu největších favoritů.

Zpočátku dělal divákům kolem trati radost domácí běžec Callum Hawkins v tmavých brýlích, který jako by se snažil soupeřům utéct, ale brzy se vrátil do závětří. Na obrátce, kam vedoucí skupina doběhla za 1:05:28, vyrazil dopředu Etiopan Tamirat Tola, který měl z celého startovního pole na kontě nejlepší čas.

S ním udržel krok jen Kirui. Další keňský běžec a velký favorit Daniel Wanjiru, který letos v dubnu vyhrál v Londýně slavný městský maraton, jejich trhák nezachytil a doběhl až osmý. Tola soupeře málem setřásl, ale Kirui malou krizi překonal a pět kilometrů před cílem nasadil k rozhodujícímu úniku.

Vyčerpaný Tola pak jen těsně uhájil stříbro před dotírajícím Alphoncem Simbuem z Tanzánie. Brit Hawkins čtvrtým místem v osobním rekordu 2:10:17 ukázal, že jeho cílem dnes nebylo jen bavit diváky v úvodu závodu.

"Nejlepší trať a nejlepší publikum, jaké jsem při maratonu zažil," složil Londýňanům poklonu vítěz. Stejně hovořil i Hawkins, jehož diváci vytrvale hnali dopředu. "Bylo to šílené. Posledních pět kilometrů jsem neslyšel ani vlastní kroky," řekl britský vytrvalec. Zato Tola byl zklamán. "Nikdy jsem neběžel tak těžkou trať. Tolik zatáček, to není pro mě. V závěru jsem trpěl, ale jsem rád, že jsem dokázal doběhnout," prohlásil majitel stříbra.

Podobnou roli jako Hawkins hrála pro diváky v odpoledním maratonu žen Alyson Dixonová. Osmatřicetiletá britská běžkyně, která dosud vyhrála jen málo významný maraton v Brightonu v roce 2011, si na domácí trati vytvořila na obrátce až půlminutový náskok. Africké favoritky s osobními rekordy o více než deset minut lepšími ji dlouho nebraly vážně, ale dvanáct kilometrů před cílem její dlouhé sólo ukončily.

Zatímco v závodě mužů bylo rozhodnuto velmi brzy, ženy bojovaly ještě šest kilometrů před cílem ve čtrnáctičlenné skupině. O roztrhání pole se postarala Chelimová, keňská běžkyně v dresu Bahrajnu, a doběhla si pro zlato. Dlouho se s ní držela dvojnásobná mistryně světa Edna Kiplagatová z Keni, ale závěr byl zcela v režii její soupeřky. Sedmatřicetiletá Kiplagatová, která na MS triumfovala v letech 2011 a 2013, tentokrát získala stříbro.

Vrabcová-Nývltová se téměř do poloviny trati držela ve vedoucí skupině, ale pak nezachytila zrychlení soupeřek. "Já na to zrychlení neumím reagovat, takže tam se udělala potom nějaká díra. Je to ještě takový stimul, co zlepšovat v tréninku," popisovala česká běžkyně.

Ztráta však narůstala jen pomalu a bývalá lyžařka proběhla cílem necelé tři minuty za vítězkou. Poprvé zlomila hranici dvou a půl hodiny a ve srovnání s olympijským maratonem v Riu de Janeiro si polepšila o dvanáct míst. "Je to úplně fantastický," radovala se. Z Evropanek byla rychlejší jen domácí Charlotte Purdueová.