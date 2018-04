Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 25. ligovém kole s Jihlavou 1:1. Pražany poslal po hodině hry do vedení Dominik Mašek, ale v 78. minutě srovnal guinejský záložník Kamso Mara. "Klokani" doma nevyhráli poprvé po čtyřech zápasech a jsou v tabulce sedmí. Vysočina si připsala třetí remízu 1:1 po sobě a na čtrnácté příčce má tříbodový náskok před předposlední Ostravou.

Bohemians sice byli většinu první půle aktivnější, ale do šancí se dostávali mnohem složitěji, než při minulé domácí výhře 5:2 nad vedoucí Plzní. Jako první ve třinácté minutě zahrozil Hůlka, který po Haškově centru hlavičkoval těsně vedle.

Na druhé straně mohl otevřít skóre Keresteš, ale po Fulnekově centru a odraženém míči se v šanci špatně zorientoval. Domácí se pak hodně zlobili, že sudí Proske neposoudil zákrok na Tetteha v pokutovém území jako penaltový.

Útočník "Klokanů" se tlačil do zakončení i ve 23. minutě, ale brankář Rakovan jeho střelu vyrazil na roh. Dvě minuty před pauzou mohli nečekaně udeřit hosté. Po špatné rozehrávce domácích se protlačil do šance Nový a Bohemians děkovali gólmanu Fryštákovi, že neprohrávali.

Pražané byli i po přestávce aktivnější a po hodině hry šli do vedení. Hůlka našel nákopem Maška a ten z voleje napálil balon přesně k tyči. Navázal tak na dvě proti Plzni a na jaře si připsal už pátý gól.

Mašek pak mohl přidat další trefu, z přímého kopu však Rakovana nepřekonal. S blížícím se koncem Jihlava přidala a v 79. minutě se dočkala vyrovnání. Z rohu vápna napřáhl Mara a povedenou ranou trefil přesně horní roh branky.

Vysočina tak vybojovala cenný bod, ale ani na desátý pokus v samostatné nejvyšší soutěži nad Bohemians nevyhrála.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "První poločas naplnil kompletně naše očekávání toho, jak bude soupeř hrát. Hráli jsme v podstatě na jednu branku, vytvořili si tři příležitosti, které mohly skončit gólem. Ta největší ani neskončila střelou, Tetteh po nádherné kolmici šel sám na bránu a z neznámého důvodu přestal na vteřinu běžet. Druhý poločas se odehrávala ve stejném duchu, Jihlava to měla zavřené. Pak se otevřela situace, kdy soupeř zapomněl na Mašek a ten to z voleje nádherně trefil. Po gólu jsme asi 10 minut dominovali úplně, ale přišla jen jedna šance, kterou jsme neproměnili. Pak přišel gól hostů, který spadl z višně. Dění na hřišti nenasvědčovalo, že bychom měli dostat gól. Mara to trefil skvěle a pak už jsme nebyli schopni odpovědět. Je to zklamání vzhledem k předzápasovému očekávání i průběhu hry. Každý zápas nebude vypadat, jako když si Bohemka šňupla kokain. Každý zápas je jiný. Přesto jsme byli připraveni pohybově dostatečně dobře, abychom to zvládli. Možná větší problém je, že ve většině utkání jsme outsider. A my můžeme vycházet z presinku, dobrého bloku."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Chtěli jsme eliminovat zbraně Bohemky, rychlý přechod do útoku, dobře bránit už jejich rozehrávku. To se nám v prvním poločase, až na jednu šanci Tetteha, dařilo. Po dvaceti minutách jsme se i my osmělili dopředu a vyústila z toho do poločasu šance, kterou jsme neproměnili. Remízový stav byl spravedlivý. Ale měli jsme špatný vstup do druhé půle, nebyli jsme aktivní. Přesto by se nám nemělo stát, abychom dostali takovou branku. Neměli jsme dostatečný tlak na hráče, který přihrával. Balon letí tři vteřiny a my tam pak necháme trestuhodně samotného Maška. Po gólu jsme byli 15 minutách zralí ještě na jeden. Ale po prostřídání se hra dopředu zvedla, začali jsme sbírat odražené balony. Přišlo vyrovnání, i když z nenápadné akce. Bohemku jsme nepustili do hodně šancí, eliminovali jsme jejich hru. Byl to pro ně jiný zápas než s Plzní. Každý bod zvenku se počítá, body z Bohemky se nevozí. Ale kdybychom byli odvážnější, měli jsme tu i na víc. Ale cením si toho, že tým potřetí za sebou dokázal zareagovat a vyrovnat."

Bohemians Praha 1905 - Vysočina Jihlava 1:1 (0:0)

Branky: 60. Mašek - 78. Mara. Rozhodčí: Proske - Paták, Antoníček. ŽK: Urblík (Jihlava). Diváci: 4837.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek (79. Nečas), Bartek (82. Vaníček) - Tetteh (89. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.

Jihlava: Rakovan - Vaculík (72. Zoubele), Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara - Nový, Ljovin (73. Urblík), Dvořák, Keresteš (57. Ikaunieks) - Fulnek. Trenér: Svědík.