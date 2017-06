Praha - Premiér a předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka nekonzultoval oznámení o tom, že se rozchází s manželkou Olgou, se stranickými kolegy. V rozhovoru s ČTK řekl, že situace je pro něj čistě rodinnou záležitostí, nespojuje ji například s přípravou na blížící se sněmovní volby. "To je věc čistě v rodinné rovině, je to otázka moje, mé paní, mých dětí. To není věc, kterou bych nějak propojoval s politikou," uvedl.

Video: Manželství Sobotka v ČSSD neřeší, jde o rodinnou záležitost 09.06.2017, 18:36, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

Ke zveřejnění citlivé záležitosti se rozhodl, protože si myslí, že veřejnost má právo na elementární informace o lidech, kteří jsou v politice. "My jsme se ženou v tom prohlášení popsali, jaká je situace. Myslím si, že není důvod, abych to dále nějakým způsobem komentoval, protože ty základní potřebné informace jsme dodali. V tuto chvíli je to věc rodiny a soukromí," uvedl.

Sobotka ve čtvrtek oznámil, že s manželkou Olgou bude v následujících týdnech hledat nové uspořádání rodinného života. Důvodem je dlouhodobý tlak, jemuž je ve všech svých aspektech vystaven život politika a jeho nejbližších, uvedli manželé ve společném prohlášení. Dodali, že jejich hlavním společným cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, které jim umožní nadále vyrůstat spokojeně a s účastí obou rodičů. Podle manželů Sobotkových nejde o unáhlený krok, který by byl motivovaný konkrétní situací či osobou.

Média včetně bulvárních si Sobotkovy rodiny dosud příliš nevšímala. Sňatek uzavřeli v dubnu 2003 na zámku Hluboká nad Vltavou, Sobotka byl tehdy ministrem financí.