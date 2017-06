Brno - Petra Rusňáková, jejíž manžel David Rusňák je jedním z obviněných v kauze úniků informací z policejních spisů, odstoupila z kandidátní listiny jihomoravského ANO pro nadcházející sněmovní volby. Sdělila to dnes v prohlášení zaslaném ČTK. V současné situaci prý tento krok považuje za jediné správné řešení, ale nevnímá ho jako útěk z boje. Podle krajské předsedkyně hnutí Taťány Malé měla být Rusňáková osmičkou na kandidátce.

"Moje rodina i já jsme čelily v posledních dnech výraznému tlaku ze strany médií," uvedla Rusňáková, která je brněnskou radní za ANO. Její matka Alena Schillerová je náměstkyní na ministerstvu financí. Při květnové vládní krizi ji ANO navrhlo na post ministryně financí. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ale její nominaci odmítl.

Podnikatel David Rusňák je vlastníkem společnosti DRFG a byl řadovým členem brněnského ANO. Členství ve straně ale ukončil na konci května kvůli svému stíhání. V kauze je obviněných 18 lidí, osm z nich poslal soud do vazby.

"Po těchto událostech jsem se z médií, stejně jako vy všichni, dozvídala pro mě velice překvapivé, znepokojující, a také dehonestující tvrzení, že já jako brněnská komunální politička spolu se svou rodinou tvoříme organizovanou zločineckou skupinu, která celé město řídí," uvedla Rusňáková. K obviňování se prý přidali i někteří politici. "Pochopte prosím, že to, čím jsem byla nucena projít, a to zejména s ohledem na svého, skoro tříletého syna, nechci již do budoucna zažívat," dodala Rusňáková.

Malá její rozhodnutí respektuje. "Mluvila jsem s ní o tom několikrát. Rozumím jejím důvodům, které ji k tomuto rozhodnutí vedly. Jsou pro mě lidsky zcela pochopitelné. Osobně si jí velmi vážím za práci, kterou odvádí jako radní v městě Brně a pro hnutí ANO," sdělila ČTK Malá.

Rusňák v roce 2014 věnoval ANO nepeněžitý dar v hodnotě 1,1 milionu korun. Předseda hnutí Andrej Babiš ovšem prohlásil, že hnutí takový dar nepřijalo, protože smlouvu nepodepsal on, a proto je neplatná. Proto prý také chybí ve výroční zprávě. Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) však řekl, že náklady spojené s aktivitami Rusňáka byly realizované a plnění bylo provedeno. Záležitost označil za nešťastnou.

"Jestli to byl z formálního hlediska dar a jakým způsobem to hnutí mělo evidovat ve svém účetnictví, to mi nepřísluší posuzovat. Já jsem se rozhodl poskytnout a skutečně jsem poskytnul podporu politickému subjektu, jehož řadovým členem jsem tehdy byl. Žádnou podepsanou smlouvu jsem od hnutí v této souvislosti neobdržel," uvedl již dříve Rusňák. Materiál a služby prý uhradil ze svých vlastních prostředků jako fyzická osoba a žádnou slevu na dani z titulu daru neuplatnil.