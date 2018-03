Žihle (Plzeňsko) - Manželé Švihovcovi ze Žihle oslavili na místním obecním úřadě a v kostele takzvanou kamennou svatbu, tedy 65 let společného života. Jde o první pár v historii obce. Jejich příkladné soužití si zaslouží úctu nás všech, řekl při obřadu František Procházka, starosta Žihle se 1400 obyvateli.

"Táta tu žije od 16 let. Narodil se ve Vídni, kde vychodil školu. Sem přišli za lepším životem," řekl 65letý syn Rudolf. Kvůli tomu, že byli z oblasti cihelny Wienerberger, tak se dostali do Žihle, kde rozbíhali cihelnu, zavřenou po odsunu Němců. "Jsme taková česko-rakouská rodina, a proto i rakouská strana umí česky," uvedl. Šestaosmdesátiletí rodiče jsou po celý život samá sranda a pohoda.

"Vůbec nechápu, jak je možné, že člověk s rakouským pasem žije z lásky 40 let za komoušů v Čechách. To je neuvěřitelný příběh. Místo aby se vrátil do nádherného Rakouska, tak tady potká tetu Jiřinu, zamiluje se, zůstane tu," uvedla příbuzná Ivana Svobodová. Podle ní spolu manželé koukají na fotbal a hokej. Teta toleruje, když chodí každý čtvrtek do hospody, ale pak jí musí vyprávět, co se tam všechno dozvěděl, řekla. Podle ní na rozdíl od ostatních spolu celých 65 let mluví a vypráví si o všem. To je asi základ toho, že to vydrželo, dodala.

"V Žihli je velmi bohatý spolkový život. Zrovna manželé Švihovcovi jsou ti, kteří hojně navštěvují všechny akce a jsou to velmi společenští lidé. A je hrozně fajn, že se dožili krásného výročí," řekl místní moderátor, filmař a imitátor Jiří Bláha. Kromě hasičů, sokola, fotbalu, cyklistů funguje v obci osm let známý pěvecký sbor.

Rod Rudolfa Švihovce pochází ze Strakonic. V roce 1947 přijeli Češi do vídeňské čtvrti verbovat, protože v Žihli byla po odsunu Němců prázdná cihelna. "Naverbovali pro cihelnu celý vlak, v Žihli byla spousta baráků prázdných. Ale půlka se vrátila zpátky," uvedl.

Švihovcová se seznámila s manželem v 18 letech na zábavě. Rodačka ze Žihle se vdávala ve 22 letech. Podle ní byl společný život krásný i těžší. "Neměnila bych ho, to už by za to ani nestálo," dodala. Švihovcovi byli za socialismu dvakrát připraveni, že odjedou zpět do Vídně, kde pro ně měla manželova sestra připravený byt. Poprvé ale onemocněla matka manželky, pak začal syn studovat. Oba si ale ponechali rakouskou státní příslušnost, což stvrdili svými pasy.

Švihovcovi stále žijí ve svém domě a jsou bez problémů soběstační, stále řídí auto. "Jsou strašně akční v různých spolcích. Pravidelně se účastní dýchánků pro seniory," dodal starosta.