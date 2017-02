Hochfilzen (Rakousko) - Petr Koukal trpěl se svou ženou, když dnes bojovala o další medaili na biatlonovém mistrovství světa v Hochfilzenu. Gabriela Koukalová nakonec v měknoucí trati a pod vysilujícím alpským sluncem vydřela stříbro ve vytrvalostním závodu a Koukal se tak v Rakousku zdrží o něco déle.

Závodnicím ztěžovaly výkon skoro jarní podmínky a jedenáctistupňové teplo. "Mně bylo vedro, jen jak jsem jí fandil. Trpěl jsem s ní," řekl bývalý badmintonista. Během závodu šel na trať k servismanům, podávajícím pití. "Vzala si snad jen jednou. Doufal jsem, že si vezme víckrát, ale je velká holka. Asi jí to vyhovovalo," řekl.

Před startem viděl, že je jeho žena vystresovaná. "Říkala: To nepůjde, nestřílí mi to v těchhle závodech a všechno je špatně," láteřila Koukalová. Manžela i okolí tím ale uklidnila, protože pak většinou podá velký výkon. "To bylo v pořádku. Kdyby říkala, že všechno je v pohodě, bylo by to divný," uvedl Koukal.

Koukalové slíbil, že ji jako v předešlých závodech obejme v cíli. "Když budeš mít medaili, tak počkám, jinak odjíždím," řekl a Koukalová mu odvětila, že další cenný kov zkusí přivézt. "Já si tě chci ještě chvilku užít," řekla mu. Koukal tak vyrazí na sobotní závod na 30 km na Jizerské padesátce později a v neděli se na MS vrátí.

Po třech individuálních závodech má Koukalová tři medaile - zlato, stříbro i bronz. "Má splněno napotřetí. Je to krásný. Radost je veliká," zářil Koukal a zároveň se svoji ženu snažil co nejrychleji odvést na regeneraci, protože byla po závodě nesmírně unavená.

Koukalové zpříjemnil vyhlášení "les" českých vlajek

Jedna česká vlajka vedle druhé zpříjemnila biatlonistce Gabriele Koukalové medailový ceremoniál. Při přebírání stříbra po vytrvalostním závodu na mistrovství světa se Hochfilzenem neslo: "Gabča!"

Češi, kteří dorazili na druhou část šampionátu, vytvořili Koukalové atmosféru, jako by vyhrála zlato. "Děkuji," dalo se odečíst z úsměvu Koukalové ještě na stupních vítězů a bylo vidět, jak je přes únavu ze závodu z podpory fanoušků nadšená.

"Bylo úžasné, jak volali opakovaně moje jméno. Díky nim jsem si to vystoupení na stupínek užila mnohem víc než v předchozích dnech," děkovala.

Sedmadvacetiletá Koukalová může srovnávat, pro cenný kov si přišla už potřetí. Zlato totiž získala ve sprintu a bronz poté přidala ve stíhacím závodu. "Která medaile byla nejvydřenější? Ono se to nedá moc porovnávat. Ty disciplíny jsou každá jiná. Ale řekla bych, že nejvydřenější bylo to třetí místo," uvažovala Koukalová.

Ve vytrvalostním závodu ji od vítězné Laury Dahlmeierové z Německa dělila necelá půlminuta. "Myšlenky všech závoďáků rozhodně směřují ke zlatu, ale musím být střízlivá. Jsem ráda za to, co se doteď povedlo. A je skvělé mít sbírku kompletní," řekla.

Ještě ale nevěděla, kam si doma medaile vystaví. "Ještě nemám žádný speciální místo. Už mám problém v posledních letech trošku to doma někam poskládat."

Na stupních vítězů biatlonistky zase otvíraly šampaňské. Zatímco v neděli Koukalová s lahví bojovala a špunt jí pomohla vyndat až Němka, tentokrát to zvládla sama. "Potrénovala jsem. Dvě lahve jsem mezitím otvírala. Jsem ráda, že se to povedlo, protože se mi nezamlouvala představa, že budu mít další ostudu," smála se.

Malou ostudu si zato utrhli pořadatelé. Koukalové dali správně stříbrnou medaili, ale omylem skleněnou trofej určenou pro třetí místo. Češka to rychle zjistila, hned po vyhlášení spěchala za třetí Italkou Alexií Runggaldierovou a ceny si vyměnily.