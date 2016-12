Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Gabriela Koukalová říká, že po olympijských hrách v Pchjongčchangu za dva roky ukončí kariéru. Její manžel bývalý badmintonista Petr Koukal by se nedivil, kdyby po dnešním vítězství před bouřlivou atmosférou v Novém Městě na Moravě svůj názor změnila a závodila dál.

Koukal sledoval dnešní závod s hromadným startem na trati společně s tchyní Gabrielou Soukalovou, členkou stříbrné štafety z olympiády v Sarajevu 1984. "Tohle je tady úžasná finálová tečka, kterou jsem Gábině přál," řekl dojatý Koukal. Stadion zrovna skandoval jméno jeho manželky: "Gabča! Gabča!"

"Jsem hrozně ráda, že vyhrála. Pro mě jsou to super Vánoce. Moc jsem jí to přála a pro tenhle Světový pohár je to zlatý hřeb," uvedla paní Soukalová.

Koukalová prozradila, že se maminku rozplakala. "A to už je u ní co říct," podotkla. "Nechci se jí dotknout, ale od mala nedávala moc najevo city. Jsem vděčná, že i přes různé bouřlivé období se mě rodiče snažili udržet u toho sportu."

Manžel Petr uvažoval, že Koukalová možná přehodnotí po triumfu z Nového Města své rozhodnutí za dva roky skončit. "Možná toho nebude chtít nechat. Pořád říká, že toho má plné zuby a po olympiádě by chtěla skončit, ale já bych se nedivil, kdyby ji takovýhle zážitek namotivoval sportovat dál," uvedl Koukal.

Koukalová připustila, že ještě může plány změnit. "Jo, přiznávám, tohle mě nahlodalo. Bylo to tak hezké, že bych to určitě chtěla zopakovat. Ať člověk jede, jak jede, je to asi nejvíc jet před těmi lidmi, ale uvidíme. Kdyby byl svěťák tady, tak si to umím představit," řekla Koukalová. Světový pohár se má na Vysočinu vrátit za dva roky. "Nabízí se to, ale člověk nikdy neví, uvidíme. Ono se to váže hodně na výsledky. Asi bych se spíš chtěla rozhodovat podle toho, jestli to půjde," dodala.

Koukal byl na svoji ženu hrdý. Už po pátečním sprintu poznal, že má běžeckou formu. "Nebyla večer znechucená, jak ji to bolelo, ale šťastná, jak se jí krásně jelo. Cítila, že má konečně zase formu a může za to vzít a nebojí se, že vytuhne. To bylo první znamení a já doufal, že se to všechno sejde a vyšlo to," řekl Koukal.

I paní Soukalová viděla na dceři běžeckou formu. "Ano, potvrdila formu, tu, kterou měla v Soči. Moc hezky teď běhá," uvedla a rovněž ocenila skvělou atmosféru. "Publikum bylo famózní a holkám moc pomohlo," řekla. "Tentokrát jsem se rozhodla, že nebudu na tribuně, protože to tam nějak nefungovalo, tak jsem se rozhodla jít na trať a udělala jsem dobře," usmála se.

Do posledního kola vyjížděla Koukalová po čisté stojce první a její maminka i manžel už věřili, že vedení do cíle udrží. "S paní Soukalovou jsme to sledovali v zatáčce. Ona říkala: Hlavně, aby jí jely lyže, to může všechno rozhodnout. Já oponoval. I kdyby tam měla suchý zip, tak by jí diváci nenechali, aby Wiererovou nepustila před sebe," řek Koukal.

Koukal si dokázal představit, jaké to pro sportovce je, když mu fandí takový kotel fanoušků. V menším něco podobného zažil na badmintonu, a když nesl českou vlajku na olympiádě v Londýně. "Tohle je jednou za život. Přál bych jí, aby to bylo vícekrát, protože jestli si to někdo zaslouží, tak hlavně Gábina," řekl Koukal.