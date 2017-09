New York - První grandslam jako vdaná paní hraje na US Open tenistka Andrea Hlaváčková. V červenci se provdala za Itala Fabrizia Sestiniho, který aktuálně pracuje pro ženskou organizaci WTA, což má dvě stránky. Jsou častěji spolu, ale on nesmí novomanželce při zápasech moc fandit.

Sestini dělal deset let pro mužskou tenisovou organizaci ATP a nyní je rok u WTA. "Jako ředitel pro vztahy s turnaji," prozradila Hlaváčková a vyjádřila radost, že manžel začal "konečně" chodit na její zápasy. "Ale horší je to v tom, že nemůže ukazovat emoce, aby nenastal konflikt. V tom je to míň osobní. Sedí jen v dálce," dodala.

Je ráda, že manžela může při celoročním cestování za turnaji po světě často potkávat. "Mám velké štěstí. Za to jsem vděčná," řekla Hlaváčková.

Chodili spolu osm let a před třemi lety se zasnoubili. "My jsme to nechtěli uspěchat a počkali jsme si. Chtěli jsme se vzít, ale po osmi letech spolu to jako velkou změnu nevidíme," řekla evidentně spokojená Hlaváčková v New Yorku.

Stříbrná olympijská medailistka ze čtyřhry z Londýna 2012 se vdávala v Česku. Obřad měli nedaleko Plzně na golfovém hřišti v Dýšině. "Takhle jsem si to vždycky přála," řekla. Manžela ale musela o místě sňatku přesvědčovat. "Když jsme před třemi lety začali řešit svatbu, Fabri to chtěl u moře. Až loni jsme byli na golfu na Dýšině, tak jsem ho ukecala. Ale i v rámci financí je to výhodnější," uvedla.

Na turnaje se vrátila v Torontu a v Cincinnati a i nyní v New Yorku dostává od ostatních hráček gratulace. "Skoro každá, se kterou jsme cokoliv zažily. Je to hrozně hezká reakce, protože hodně z nich zná i Fabriho a sledují nás jako pár. Je to milé," řekla Hlaváčková. Mluvila i s čerstvě zasnoubenou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou. "Moc jí to přeju, vypadají spokojeně," řekla Hlaváčková.

Ve výsledcích se zatím stále bude objevovat jméno Hlaváčková. Ale od příští sezony se změní na Sestini-Hlaváčková. "Tak už se oficiálně jmenuju asi už teď, pas a všechno ostatní budu ale vyřizovat, až na to budu mít čas," řekla.

Do čtyřhry na US Open vstoupily s Maďarkou Tímeou Babosovou hladkou výhrou. Hlaváčková byla ráda, protože od Cincinnati kvůli zablokovanému krku netrénovala. "Sotva jsem se otočila o pár centimetrů. Bylo to bolestivé a trvalo týden, než to odešlo. Mívám to často, na krk hodně trpím. Dvakrát do roka mě to chytne hodně špatně a tohle bylo asi nejvíc, co jsem zažila. Hodně velká bolest," řekla tenistka.