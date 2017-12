Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku nadále nabírat nové zaměstnance. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma oznámila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu nadále šest procent zaměstnavatelů, naopak tři procenta očekávají snižování počtu zaměstnanců. Na 90 procent oslovených uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus tři procenta, v předchozím čtvrtletí to bylo plus jedno procento.

"Aktuální výsledky průzkumu jsou nejoptimističtější předpovědí pro první čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008. Největší poptávku firem evidujeme v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém servisu, kde je stále obtížnější najít vhodné zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup pro ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejsilnější náborové aktivity jsou u velkých společností nad 250 zaměstnanců, kde 42 procent předpokládá růst a čtyři procenta pokles počtu zaměstnanců. Střední podniky mají náborové plány s indexem plus 12 procent a malé podniky plus šest procent. Zaměstnavatelé v mikropodnicích, kterých je nejvíce, hlásí mírné náborové prostředí s indexem plus jedno procento.

Nejvíce chtějí zaměstnávat firmy v odvětví výroby a rozvodu elektřiny s čistým indexem trhu práce plus 19 procent. Silný nárůst počtu pracovních sil očekávají i zaměstnavatelé ve stavebnictví s 12 procenty. Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v ubytování a stravování s minus třemi procenty.

Zaměstnavatelé v Čechách hlásí nejsilnější náborové prostředí s indexem plus šest procent. Zaměstnavatelé v Praze očekávají také nárůst počtu pracovních sil, čistý index trhu práce má zde hodnotu plus pět procent. Na Moravě čekají firmy mírné oslabení s indexem mínus tři procenta.

Celosvětové výsledky průzkumu pro první čtvrtletí jsou většinou pozitivní a zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očekávají různou míru růstu počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé v řadě zemí, včetně Austrálie, Japonska, Norska, Polska, Rumunska a USA, hlásí nejsilnější náborové plány za posledních pět let.

Nezaměstnanost v listopadu v ČR klesla na 3,5 procenta z říjnových 3,6 procenta. O práci se ucházelo 265.469 lidí, což bylo nejméně od listopadu 1997. V listopadu zároveň přibylo volných pracovních míst, meziměsíčně téměř o čtyři tisíce na 213.790. Podle ekonomů je trh práce prakticky vyčerpaný a stává se bariérou dalšího růstu ekonomiky.

Index trhu práce v ČR (údaje v procentech):

nárůst pokles beze změny neví čistý index trhu práce 1. čtvrtletí 2015 6 5 88 1 1 2. čtvrtletí 2015 7 3 88 2 4 3. čtvrtletí 2015 9 2 88 1 7 4. čtvrtletí 2015 6 5 86 3 1 1. čtvrtletí 2016 7 7 85 1 0 2. čtvrtletí 2016 7 3 89 1 4 3. čtvrtletí 2016 9 3 86 2 6 4. čtvrtletí 2016 9 2 86 3 7 1. čtvrtletí 2017 6 5 85 4 1 2. čtvrtletí 2017 8 2 86 4 6 3. čtvrtletí 2017 5 3 90 2 2 4. čtvrtletí 2017 4 3 93 0 1 1. čtvrtletí 2018 6 3 90 1 3

Zdroj: Manpower