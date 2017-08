Praha - Poprockové kapely Mandrage a Chinaski si do svých nových klipů pozvali oblíbené komediální herce Jiřího Lábuse a Petra Čtvrtníčka. Chinaski v klipu Venku je na nule z aktuálního alba Není nám do pláče svádí dortovou bitvu i paintball se Čtvrtníčkem. První ochutnávkou z chystaného alba Mandrage je singl Slečno já se omlouvám se, k němuž do minimalisticky pojatého videa kapela angažovala Lábuse v roli originálního tanečníka. ČTK o tom informovali mediální zástupci obou skupin.

Čtvrtníček si v klipu Venku je na nule jako znuděný milionář pozve kapelu, aby ho rozptýlila. Nakonec dojde na dortovou bitvu, paintball a rozmlácené nástroje. Skladba je teď jednou z nejhranějších písní v českém radiovém éteru. Přestože je náladou spíše vážná, klip je nakonec pravým opakem. "Vybíralo se ze tří scénářů, které byly temné a vážné, stejně jako na nás působil song. Pak ale kapela přišla s tím, že by námět mohl být veselý, a nakonec zpěvák Michal Malátný na schůzce navrhl, že by ho bavilo, kdyby po nich bohatý chlápek střílel paintballem. Tak jsme sedli, vypracovali nový scénář a zjistili, že to té písničce sluší," uvedl režisér klipu Martin Linhart.

Natáčení trvalo 12 hodin a Linhart vyzdvihuje herecký výkon Petra Čtvrtníčka. "Ani jsme ho nemuseli režírovat. Scénář dokonale pochopil, dělal přesně to, jak jsme to mysleli a přidal i něco ze sebe. Navíc nikdo snad nehází dortem lépe než on," konstatoval.

Režie klipu Mandrage se ujal bubeník Matyáš Vorda spolu s Tomášem Kasalem, držitel ceny Anděl, který pro kapelu v minulosti už několik klipů natočil. "Píseň Slečno, já se omlouvám se je o lásce na první pohled. O tom, že když přijde takový ten zásah shůry, prostě jen zíráme a zmatečně blekotáme. A o tom, že to může být až skoro komické, zvláště když to vaše vyvolená cítí jinak," sdělil kytarista Pepa Bolan, který píseň složil.

Klip vznikl na jediný záběr a s jediným hercem, kterým je nevídaně roztančený Lábus. "Zaujalo mě, že vlastně vše je jenom na mně a není u toho vůbec kapela, takovou roli jsem ještě nehrál. Písnička mě baví a přeju klukům z Mandrage, aby se líbila," podotkl Lábus.

Herci se objevují i v dalších klipech tuzemských popových interpretů. Například do svého nového klipu k písni Láska není angažoval David Stypka herečku Národního divadla moravskoslezského Petru Lorencovou.

V roztančeném klipu skupiny Midi Lidi s názvem Lux se role členů kapely ujali herci Marek Vašut, Roman Holý a Pavel Fajt.

Hned několik známých tváří z televizní obrazovky Andrea Kerestešová, Jaromír Nosek a Kristýna Leichtová hraje v klipu Přísahám zpěvačky Terezy Kerndlové.

Skupina Fru Fru natočila videoklip ke svému albu Freak Show se silnou sestavou "opravdových chlapů", které ztvárnili Pavel Čtvrtníček, Tomáš Matonoha, Lukáš Pavlásek nebo Oldřich Navrátil.

Herce do svých klipů zve i písničkář Xindl X. V jeho klipu Nejlepší kuchař se mimo jiné objevuje Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Jan Dolanský, Jana Pidrmanová, Jakub Žáček a Jana Stryková.