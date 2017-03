Londýn - Fotbalisté Manchesteru City remizovali ve šlágru 29. kola anglické ligy s Liverpoolem 1:1 a zůstali na třetím místě o bod před dnešním soupeřem. Manchester United prodloužil ligovou sérii bez porážky na 18 zápasů, když zvítězil na hřišti Middlesbrough 3:1. Utkání rozhodli sváteční střelci: první góly v Premier League v sezoně zaznamenali Marouane Fellaini, Jesse Lingard a Antonio Valencia. Tottenham porazil Southampton 2:1 a na vedoucí Chelsea z druhého místa znovu ztrácí deset bodů. "Kohouti" zůstávají jediným neporaženým týmem na vlastním stadionu.

První poločas duelu Manchester City - Liverpool přinesl velké množství šancí a také několik diskutabilních zákroků v pokutových územích, rozhodčí Oliver ale penaltu ani pro jeden tým neodpískal. Až po změně stran jasně fauloval domácí obránce Clichy ve vápně Firmina a pokutový kop s přehledem proměnil Milner.

Jednatřicetiletý fotbalista v této sezoně kopal sedm penalt se stoprocentní úspěšností. Dnešním gólem zaznamenal 50. ligový zásah v 450. zápase. V 69. minutě ale srovnal Agüero a potvrdil, že se mu na domácím stadionu Etihad proti Liverpoolu daří: skóroval v každém z posledních pěti duelů Premier League. Desátou asistenci v sezoně si připsal De Bruyne, pouze Sigurdsson ze Swansea se může pyšnit jednou gólovou přihrávkou navíc.

V závěru bylo k vidění několik neproměněných velkých šancí. De Bruyne nejprve trefil tyč, na druhé straně po Firminově přihrávce netrefil míč osamocený Lallana a posléze domácí útočník Agüero přestřelil branku. "Citizens" posedmé v řadě bodovali.

Záložník Manchesteru United Fellaini otevřel skóre po půlhodině a trefil se poprvé od 12. prosince 2015. První ligovou asistenci od loňského ledna si připsal Young. Další gól hosté vstřelili až v 62. minutě, za což Middlesbrough mohlo vděčit několika zákrokům brankáře Valdése. Na Lingardovu povedenou střelu do šibenice ale nemohl španělský gólman dosáhnout.

Naději pro domácí vykřesal v 77. minutě Gestede, který po 509 minutách ukončil čekání Middlesbrough na gól. V nastavení ale po Valdésově chybě pojistil vítězství hostů Valencia, jenž stylově oslavil 200. start v nejvyšší soutěži v dresu "Rudých ďáblů".

"Je to fantastické, neboť jsme v jednom týdnu postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy a zároveň získali tři body, které nás udržují v boji o čtvrtou pozici. Stále tedy máme dvoje dveře do příštího ročníku Ligy mistrů. Hráči do toho dali vše, začali jsme velmi dobře, Valdés ale předvedl před naším prvním gólem tři fantastické zákroky. V utkání jsme měli vše pod kontrolou až do naší druhé branky," uvedl trenér vítězů José Mourinho pro ITV.

Manchester United se stal prvním týmem s 600 výhrami v Premier League, k jejich dosažení potřeboval 951 utkání. V tabulce se posunul na páté místo. Middlesbrough čeká na vítězství už 11 duelů a nachází se na předposlední 19. pozici.

Tottenham vedl od 14. minuty po Eriksenově skákavé střele k tyči. Dánský záložník se v posledních šesti soutěžních zápasech přímo podílel na deseti gólech: tři dal a u sedmi asistoval. V 33. minutě navíc domácí kopali penaltu, kterou proměnil Alli, jenž se prosadil ve čtyřech soutěžních duelech po sobě. Za hosty snížil krátce po přestávce Ward-Prowse, na bod ale Southampton nedosáhl.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

Middlesbrough - Manchester United 1:3 (77. Gestede - 30. Fellaini, 62. Lingard, 90.+3 Valencia), Tottenham - Southampton 2:1 (14. Eriksen, 33. Alli z pen. - 52. Ward-Prowse), Manchester City - Liverpool 1:1 (69. Agüero - 51. Milner z pen.).

1. Chelsea 28 22 3 3 59:21 69 2. Tottenham 28 17 8 3 55:21 59 3. Manchester City 28 17 6 5 54:30 57 4. Liverpool 29 16 8 5 61:36 56 5. Manchester United 27 14 10 3 42:23 52 6. Arsenal 27 15 5 7 56:34 50 7. Everton 29 14 8 7 51:30 50 8. West Bromwich 29 12 7 10 39:38 43 9. Stoke 29 9 9 11 33:42 36 10. Southampton 27 9 6 12 33:36 33 11. Bournemouth 29 9 6 14 42:54 33 12. West Ham United 29 9 6 14 40:52 33 13. Burnley 29 9 5 15 31:42 32 14. Watford 28 8 7 13 33:48 31 15. Leicester 28 8 6 14 33:47 30 16. Crystal Palace 28 8 4 16 36:46 28 17. Swansea 29 8 3 18 36:63 27 18. Hull 29 6 6 17 26:58 24 19. Middlesbrough 28 4 10 14 20:33 22 20. Sunderland 28 5 5 18 24:50 20