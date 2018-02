Londýn - Šlágr 28. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Chelsea skončil výhrou domácích 2:1. Rozhodující branku dal střídající Jesse Lingard. "Rudí ďáblové" se vrátili na druhou pozici o dva body před Liverpool. Harry Kane rozhodl dvě minuty před koncem zápasu o výhře Tottenhamu 1:0 na hřišti Crystalu Palace. Anglický reprezentant s 24 zásahy vede tabulku střelců Premier League, Tottenham bodoval podesáté v řadě.

Už ve čtvrté minutě se Chelsea na stadionu Old Trafford dostala do velké šance, když po Alonsově centru napálil míč do břevna Morata a vzápětí musel gólman De Gea reagovat na tečovaný Hazardův pokus. Domácí měli příležitost až v 28. minutě, po Martialově přihrávce ale jen slabě vystřelil Sánchez.

Krátce poté už se skóre změnilo. Chelsea vyrazila do rychlého brejku, Hazard pasem za obranu našel Williana a ten potvrdil současnou formu. V posledních třech soutěžních duelech nastřílel čtyři branky.

Radost však hostům vydržela jen sedm minut. Martial předložil ve vápně míč Lukakovi a belgický forvard se poprvé v sezoně prosadil proti týmu z velké šestky. V 67. minutě měl Lukaku druhou šanci, po Sánchezově centru akrobaticky vystřelil a zasáhnout musel Courtois.

Čtvrt hodiny před koncem už ale belgický gólman hosty nezachránil. Znovu u toho byl jeho reprezentační kolega Lukaku, který nacentroval z pravé strany a střídající Lingard hlavou přesně zakončil.

Tottenham měl v derby na hřišti Crystalu Palace od začátku více ze hry a v několika šancích se ocitl Kane nebo pravý bek Aurier. Hostům však dlouho buď scházela přesnost, nebo se vytáhl gólman Hennessey. V 88. minutě už ale Kane přece jen skóroval, když hlavou proměnil Eriksenův centr od rohového praporku.

Tottenham poprvé v historii vyhrál na hřišti Crystalu Palace tři ligové duely po sobě a posunul se na čtvrté místo tabulky, pátá Chelsea však ztrácí jen dva body. Crystalu Palace, který je sužovaný marodkou, se v boji o záchranu příliš nedaří, z posledních pěti duelů vydoloval jen dva body.

Liverpool porazil v sobotním utkání West Ham 4:1 a doma je v lize neporažený už 15 zápasů. Hlavní postavou Liverpoolu byl opět egyptský útočník Mohamed Salah, který nejprve nahrál na gól Emremu Canovi a následně sám zvýšil po náběhu za obranu a střele levačkou. Stal se tak prvním hráčem v historii soutěže, který dal za sezonu 20 branek levou nohou. Celkově to byl jeho 23. zásah v ročníku. Liverpool poté přidal další dva zásahy a West Hamu nastřílel alespoň čtyři branky potřetí za sebou.

Vlastní gól brankáře Jacka Butlanda připravil fotbalisty Stoke o výhru na hřišti Leicesteru. Po remíze 1:1 zůstalo Stoke v pásmu sestupu. Do vedení ho před poločasem poslal švýcarský záložník Xherdan Shaqiri střelou z 20 metrů. Svému týmu tak dal naději na teprve druhou výhru z posledních deseti zápasů.

Jenže dvacet minut před koncem utekl po pravém křídle domácí Marc Albrighton a poslal před branku střílený centr. Míč letěl přímo na Butlanda, který ho však nechytil a naopak si ho smolně srazil do branky. Pro Stoke to byl už sedmý vlastní gól za poslední dvě sezony.

Newcastle v brance s bývalým hráčem Sparty Martinem Dúbravkou vedl ještě deset minut před koncem na hřišti Bournemouthu 2:0, nakonec si však odvezl jen remízu. Poprvé za posledních 18 let tak přišel o dvoubrankový náskok.

Anglická fotbalová liga - 28. kolo:

Leicester - Stoke 1:1 (70. vlastní Butland - 43. Shaqiri), Bournemouth - Newcastle 2:2 (80. A. Smith, 89. Gosling - 17. a 45.+1 Gayle), Brighton - Swansea 4:1 (18. z pen. a 69. G. Murray, 73. Knockaert, 90. Locadia - 85. vlastní Dunk), Burnley - Southampton 1:1 (67. Barnes - 90.+1 Gabbiadini), Liverpool - West Ham United 4:1 (30. Can, 51. Salah, 57. Firmino, 77. Mané - 59. Antonio), West Bromwich - Huddersfield 1:2 (64. Dawson - 48. Van La Parra, 56. Mounié), Watford - Everton 1:0 (79. Deeney), Crystal Palace - Tottenham 0:1 (88. Kane), Manchester United - Chelsea 2:1 (39. Lukaku, 75. Lingard - 32. Willian).

1. Manchester City 27 23 3 1 79:20 72 2. Manchester United 28 18 5 5 53:20 59 3. Liverpool 28 16 9 3 65:32 57 4. Tottenham 28 16 7 5 53:24 55 5. Chelsea 28 16 5 7 50:25 53 6. Arsenal 27 13 6 8 51:36 45 7. Burnley 28 9 10 9 22:25 37 8. Leicester 28 9 9 10 40:41 36 9. Everton 28 9 7 12 32:47 34 10. Watford 28 9 6 13 38:47 33 11. Bournemouth 28 8 8 12 33:43 32 12. Brighton 28 7 10 11 26:37 31 13. West Ham United 28 7 9 12 35:50 30 14. Huddersfield 28 8 6 14 25:48 30 15. Newcastle 28 7 8 13 27:38 29 16. Southampton 28 5 12 11 29:41 27 17. Crystal Palace 28 6 9 13 25:43 27 18. Swansea 28 7 6 15 21:41 27 19. Stoke 28 6 8 14 28:54 26 20. West Bromwich 28 3 11 14 22:42 20