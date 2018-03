Manchester/Řím - V úterý se rozhodne o dalších dvou čtvrtfinalistech fotbalové Ligy mistrů. Manchester United chce proti Seville potvrdit domácí formu a navázat na remízu 0:0 ze Španělska. Ve druhé osmifinálové odvetě se AS Řím proti Šachtaru Doněck pokusí vymazat úvodní manko 1:2. V premiérový start v LM doufá útočník italského mužstva Patrik Schick.

United v úvodním střetnutí posledních dvou vítězů Evropské ligy nepřesvědčili a bezbrankový výsledek si ze Sevilly odvezli hlavně díky výbornému výkonu brankáře Davida de Gey. Svěřenci Josého Mourinha se nyní chtějí opřít o domácí formu.

United v této sezoně na stadionu Old Trafford vyhráli 17 z 20 soutěžních zápasů a prohráli pouze s městským rivalem City. V sobotním ligovém šlágru "Rudí ďáblové" zdolali rivala Liverpool 2:1 a upevnili si druhé místo v tabulce.

"Čeká nás hodně těžký zápas. O síle Sevilly svědčí i to, že ve skupině s Liverpoolem neprohrála doma ani venku," upozornil Mourinho. "Myslím si, že nepatříme mezi nejlepší týmy v soutěži, ale když se dostanete do čtvrtfinále, je všechno možné," dodal portugalský trenér.

Fotbalisté Sevilly z předchozích šesti pohárových duelech v Anglii nezvítězili a ještě nikdy nepostoupili do čtvrtfinále, přesto si na manchesterské mužstvo věří. "Myslím, že jsme připraveni. Dáme do toho všechno, doma jsme viděli, že s nimi můžeme hrát. Když se dostaneme do vedení, jsme velmi silný tým. Takže to je náš cíl," uvedl obránce Sevilly Clément Lenglet.

Římský tým na Ukrajině po první půli vedl 1:0, na branku Cengize Ündera však ve druhém dějství odpověděli domácí Facundo Ferreyra s Fredem. Pro Šachtar to byla čtvrtá výhra z pěti vzájemných soubojů v LM.

AS doufá v první postup do čtvrtfinále po deseti letech. Šachtar byl mezi nejlepší osmičkou Champions League naposledy v roce 2011, kdy vyřadil právě tým z italské metropole.

"Šachtar má lepší výchozí pozici, ale věřím, že můžeme doma uhrát dobrý výsledek. V úterý budeme potřebovat dvanáctého hráče, fanoušci by mohli hrát klíčovou roli," řekl trenér AS Řím Eusebio Di Francesco, jehož výběr však doma vyhrál jen dvě z posledních sedmi soutěžních utkání.

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- AS Řím - Šachtar Doněck Výkop: úterý 13. března, 20:45. Rozhodčí: Alberto Undiano Mallenco - Roberto Alonso, Juan Yuste (všichni Šp.). První zápas: 1:2. Bilance: 5 1-0-4 7:9. Zajímavosti: - Šachtar vyhrál 4 z 5 vzájemných soubojů, ukrajinský tým už vyřadil AS Řím v osmifinále LM v roce 2011 po výhrách 3:2 venku a 3:0 doma, tehdy byl také Doněck naposledy ve čtvrtfinále - AS Řím 3x za sebou nepřešel osmifinále LM, naposledy do čtvrtfinále postoupil před 10 lety - AS Řím v osmifinále LM prohrál posledních 5 utkání - AS Řím je v Serii A na 3. místě, Šachtar vede ukrajinskou ligu - AS Řím vyhrál poslední 2 ligové zápasy nad Neapolí a FC Turín při celkovém skóre 7:2 - AS Řím doma vyhrál jen 2 z posledních 7 soutěžních utkání - Šachtar venku zvítězil v 9 z posledních 13 pohárových duelů - Šachtar vyhrál posledních 5 soutěžních zápasů při skóre 18:1 - v AS Řím působí český útočník Patrik Schick, který čeká na premiérový start v LM - v karetním ohrožení jsou Diego Perrotti z AS Řím a dvojice Taison, Facundo Ferreya ze Šachtaru Manchester United - Sevilla FC Výkop: úterý 13. března, 20:45. Rozhodčí: Danny Makkelie - Mario Diks, Hessel Steegstra (všichni Niz.). První zápas: 0:0. Bilance: 1 0-1-0 0:0. Zajímavosti: - jde o souboj posledních dvou vítězů Evropské ligy - United se mezi nejlepších 8 celků LM dostali naposledy v roce 2014, Sevilla ani jednou z předchozích 3 pokusů nepřešla osmifinále - United vyhráli jen 2 z posledních 12 pohárových soubojů se španělskými soupeři - Sevilla ještě v Anglii nikdy nevyhrála pohárový zápas (3 remízy, 3 porážky) - United jsou v anglické lize na 2. místě, Seville v La Lize patří 5. pozice - United na podzim ve skupině LM vyhráli všechny 3 domácí zápasy - United prohráli jen 2 z posledních 19 pohárových duelů - United v této sezoně doma vyhráli 17 z 20 soutěžních zápasů a na Old Trafford prohráli pouze s městským rivalem City - United drží sérii 5 soutěžních utkání bez porážky (4 výhry a remíza) - Sevilla venku prohrála jen 2 z posledních 11 pohárových duelů - Sevilla venku prohrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů - v karetním ohrožení jsou domácí Jesse Lingard a hráči Sevilly Sergio Escudero, Éver Banega a Gabriel Mercado