Manchester - Fotbalisté Manchesteru City získali po čtyřech letech anglický titul. Dopomohla jim k tomu překvapivá výhra West Bromwiche 1:0 na hřišti Manchesteru United, po které mají "Citizens" před městským rivalem pět zápasů před koncem šestnáctibodový náskok.

"Nelze ten pocit popsat, je to skvělé. Jsem na tým pyšný. Když jsem se dnes ráno vzbudil, měl jsem pocit, že to tak dopadne. Ale je to jiná zkušenost, když čekáte, jestli jiný klub prohraje. Je to ale stejně dobrý pocit, protože to nelze brát jako samozřejmost. Nikdy jsem nedokázal titul obhájit, takže jsem zvědavý, zda to tenhle tým má v sobě a bude ještě úspěšnější," řekl pro Sky Sports obránce "Citizens" Vincent Kompany.

Manchester City získal pátý titul v historii poté, co od začátku sezony dominoval. Dosud z 33 utkání prohrál pouze ve dvou. Trenér Pep Guardiola přidal ke třem španělským trofejím s Barcelonou a třem německým s Bayernem Mnichov první triumf z Premier League. Stal se prvním španělským koučem, který soutěž ovládl.

"Citizens" navíc mohou překonat několik rekordů, například v počtu bodů (dosavadní maximum je 95, City mají 87) nebo vítězství (rekord je 30, Guardiolovi svěřenci jich mají na kontě 28).

O vítězství posledního West Bromwiche na hřišti United rozhodl v 73. minutě Rodriguez poté, co k němu po rohovém kopu ve vápně nešťastně odrazil míč domácí záložník Matič. "Rudí ďáblové" prohráli poprvé po sérii pěti bodově stoprocentních zápasů i díky vynikajícímu výkonu brankáře hostů Fostera. Jeho tým ukončil sérii deseti zápasů bez výhry, venku v lize zvítězil poprvé od 19. srpna.

"Nehráli jsme jednoduše, všechno to bylo pomalé, chyběla tomu plynulost. Pokud bych byl v pozici Manchesteru City, hodně by mě štvalo, pokud by někdo tvrdil, že vyhráli ligu, protože United podlehli West Bromwichi. Vyhráli ji, protože byli nejlepší, ztratili pouze pár bodů," řekl trenér "Rudých ďáblů" José Mourinho.

Arsenal poprvé od prosince 2005 prohrál na hřišti Newcastlu. V 34. kole podlehl 1:2 a z pěti venkovních zápasů v tomto roce nezískal ani bod. Newcastle vyhrál čtvrté utkání v nejvyšší soutěži po sobě poprvé od listopadu 2014.

Arsenal se dostal do vedení ve 14. minutě, kdy se z voleje trefil Lacazette po Aubameyangově centru. Gabonský reprezentant se v posledních pěti duelech Premier League přímo podílel na sedmi gólech: pět jich dal a na dva přihrál.

Ještě před přestávkou ale hosté o náskok přišli. Po zdařilé kombinaci vyrovnal v dobré formě hrající Pérez. Obrat "Straky" dokonaly v 68. minutě. Po zaváhání obrany Arsenalu se uvolnil Ritchie a bez problému překonal brankáře Petra Čecha.

Newcastle mohl vzápětí vést o dvě branky, Kenedyho tečovaná střela ale skončila na tyči. Arsenal už zareagovat nedokázal a po více než 33 letech prohrál pět utkání na hřištích soupeřů po sobě. Neúspěšný ligový debut prožil osmnáctiletý záložník "Kanonýrů" Joe Willock.

Anglická fotbalová liga - 34. kolo:

Newcastle - Arsenal 2:1 (29. Pérez, 68. Ritchie - 14. Lacazette), Manchester United - West Bromwich 0:1 (73. Rodriguez).

Tabulka:

1. Manchester City 33 28 3 2 93:25 87 2. Manchester United 33 22 5 6 63:26 71 3. Liverpool 34 20 10 4 78:35 70 4. Tottenham 33 20 7 6 65:30 67 5. Chelsea 33 18 6 9 57:33 60 6. Arsenal 33 16 6 11 62:45 54 7. Burnley 33 14 10 9 33:29 52 8. Leicester 33 11 10 12 49:47 43 9. Everton 34 11 9 14 39:54 42 10. Newcastle 33 11 8 14 35:42 41 11. Bournemouth 34 9 11 14 41:56 38 12. Watford 34 10 7 17 42:60 37 13. Brighton 33 8 11 14 31:46 35 14. Huddersfield 34 9 8 17 27:54 35 15. West Ham United 32 8 10 14 40:58 34 16. Crystal Palace 34 8 10 16 36:54 34 17. Swansea 33 8 9 16 27:46 33 18. Southampton 33 5 13 15 33:53 28 19. Stoke 33 6 9 18 30:63 27 20. West Bromwich 34 4 12 18 27:52 24