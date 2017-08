Londýn - Vedení Arsenalu odmítlo nabídku Manchesteru City na přestup útočníka Alexise Sáncheze. Citizens údajně byli připraveni za osmadvacetiletého chilského fotbalisty, který s londýnským celkem stále neprodloužil příští rok končící smlouvu, zaplatit 50 milionů liber (asi 1,4 miliardy korun).

Podle britských médií by součástí transferu mohla být i výměna za anglického útočníka Raheema Sterlinga. To však mluvčí Arsenalu podle agentury Reuters popřel. "Nešlo o formální nabídku, ale částku jsme odmítli. Žádný hráč součástí přestupu nebyl," prohlásil.

Kromě Sáncheze by mohl Arsenal před čtvrteční uzávěrkou přestupů opustit také záložník Alex Oxlade-Chamberlain, který je podle médií blízko přestupu do Chelsea. "Ještě se to nikam neposunulo," uvedl na adresu anglického reprezentanta mluvčí Arsenalu.