Londýn - Literární Man Bookerovu cenu dnes získal americký spisovatel George Saunders za svůj vůbec první román Lincoln in the Bardo. Porota ocenila inovativní styl meditativního vyprávění o návštěvě amerického prezidenta Abrahama Lincolna u hrobu jeho jedenáctiletého syna. Do Spojených států putuje po loňském historicky prvním ocenění amerického autora podruhé v řadě.

Osmapadesátiletý autor známý především díky své povídkové tvorbě a kratším novelám zaujal pětičlennou porotu dílem, v němž popisují Lincolnovu návštěvu na washingtonském hřbitově již nežijící postavy, které se nejsou ochotny smířit se svou smrtí. Bardo je termín, který používají tibetští buddhisté pro stav mezi smrtí a novým zrozením.

Předsedkyně poroty Lola Youngová ocenila Saundersovo dílo za jeho "inovativnost a velmi odlišný styl". Cenu mu v Londýně předala manželka prince Charlese, vévodkyně Camilla.

Od roku 2014, kdy se možnost ucházet se o cenu otevřela pro autory z USA, jde o druhý americký triumf po loňském ocenění díla Paula Beattyho The Sellout.

Saunders, který v roce 2014 získal za svou knihu černohumorných povídek Tenth of December cenu Folio, si z Londýna odváží 50.000 liber (1,45 milionu korun). Uspěl v konkurenci pěti finalistů, kterými byli další Američané Paul Auster a Emily Fridlundová, skotská autorka Ali Smithová, Brit pákistánského původu Mohsin Hamid a debutující britská spisovatelka Fiona Mozleyová.