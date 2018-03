Hradec Králové - Útočník Radek Smoleňák se gólem podílel na obratu Hradce Králové ve čtvrtfinálovém utkání play off hokejové extraligy proti Liberci. I díky trefě jednatřicetiletého hráče Mountfield vyhrál i druhý zápas série a v domácím prostředí ideálně vykročil za postupem do semifinále.

"Je super, že máme dva body. Máme svoji vizi, chceme vyhrát poslední zápas sezony a za tím jdeme," řekl Smoleňák novinářům po výhře 3:1 a poukázal na vysoké ambice klubu. Východočeši vyhlásili útok na mistrovský titul a bývalý kapitán národního mužstva přišel během podzimu ze Slovanu Bratislava, aby je pomohl naplnit. "Liberec dneska ukázal, že může kousat. Ale pokračování série bude hlavně o nás," podotkl Smoleňák.

Bílí Tygři se stejně jako v prvním duelu brzy dostali do vedení, které drželi až do 52. minuty. "My jsme první třetinu hráli trošku ospale. Jsem hlavně rád, že jsme byli nějakým způsobem trpěliví. Dokázali jsme přidat otáčky a dotáhnout to do konce," pochvaloval si zkušený útočník.

Mountfield vyrovnal v přesilovce, která byla potvrzením faktu, že se během třetí třetiny výrazně zvýšily emoce na ledě. "Je to sice play off, ale některé zákroky se mi nelíbí. Jedna věc je bojovat, to je OK, ale některé krosčeky do obličeje jsou zbytečné. Nejsem moc velký zastánce šarvátek, které nic neřeší," uvedl Smoleňák.

Hradec Králové však emoce ovládl, což nakonec rozhodlo. "Jde o to, kdo to udrží víc. Nám emoce pomohly a po gólu na 2:1 jsme to v klidu dohráli," okomentoval chvíle, kdy hosté dostali tři desetiminutové osobní tresty. Sankcionováni byli Dominik Lakatoš, Petr Jelínek a Tomáš Filippi, který byl navíc vyloučen do konce zápasu.

Vše se událo po Smoleňákově gólu. Hosté nejdříve reklamovali, že branka padla z ofsajdu, ale sám trenér Filip Pešán na tiskové konferenci po utkání uznal, že o ofsajd nešlo. "Asi jsem byl rychlejší než puk," usmíval se Smoleňák, který únik zakončil perfektním blafákem. "Je to automatismus. Naznačil jsem a poslal to pod kládu. Většinou se motám kolem brány, kde to bolí, ale všichni máme světýlko na konci tunelu," smál se.

Díky jeho zásahu pojede Hradec do Liberce s náskokem 2:0. "Uvidíme, co na nás v pondělí zkusí. Máme silný kádr. Musíme věřit v sílu, co máme," dodal Smoleňák.