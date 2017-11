Uherské Hradiště - Obránce fotbalistů Plzně Radim Řezník se v dnešním duelu se Slováckem zapsal po třech letech čekání do listiny střelců. Hodně zajímavým druhým gólem pomohl lídru tabulky k výhře 4:1, která znamenala současně vyrovnání vlastního plzeňského rekordu v počtu šestnácti zápasů za sebou s plným bodovým ziskem. Řezník vstřelil naposledy v lize branku v plzeňském dresu koncem listopadu 2014 do sítě Jablonce. Zároveň se stal už třináctým střelcem Plzně v této sezoně.

"Nejsem na sledování statistik. Určitě je naše úspěšná série příjemná. Máme super kádr, který má vnitřní sílu. I když kluci přijdou ze střídačky, tak nám pomohou. To dělá mužstvo velkým. Doufejme, že v tom budeme pokračovat," řekl novinářům po utkání osmadvacetiletý Řezník, který má na svém kontě už 205 odehraných ligových utkání, ve kterých zatím vstřelil sedm branek.

Ta dnešní je dle jeho slov hodně kuriózní. Brankář Slovácka Heča vyrazil Kolářovu penaltu i Hrošovského dorážku a Řezník v leže hlavou dostal míč do branky. "Asi jsem měl štěstí. Brankář to vyrazil sice nadvakrát, ale velmi dobře. Tak, že jsem to nemohl vystřelit z první. Míč neletěl ani na nohu, ani na hlavu. Spadl mi na prsa a potom jsem jej doklepl do sítě hlavou. Stál jsem na správném místě a gól jsem za to dostal jako odměnu," usmíval se Řezník, který si cenil nejvíce toho, že jeho tým získal další výhru.

"Pokračujeme ve vítězné cestě. Moje branka byla taková třešnička, na kterou jsem čekal dlouho," dodal obránce, který navzdory jednoznačnému výsledku nepovažoval cestu ke třem bodům za snadnou.

"Věděli jsme, že Slovácko dobře kombinuje. Což předvedlo minulý pátek v poháru. Hráli jsme venku, nechtěli jsme hru otevírat, čekali jsme na brejky. Což se nám podařilo. Škoda, že jsme jich ještě pár dalších nevyužili. Slovácko mělo také nějaké šance. Ale vyhráli jsme zaslouženě," tvrdil Řezník, který vidí cestu v pokračování dalších úspěchů zejména v pokoře.

"Na to nás trenér Vrba také upozorňuje. S tím, že nesmíme podlehnout sebeuspokojení. Chceme každý zápas vyhrát a zatím se nám to daří. Někdy jsme měli i štěstí. Například v zápase v Jihlavě. I některých dalších utkáních. Plníme do puntíku pokyny trenéra. A to přináší úspěchy," dodal Řezník.