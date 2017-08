Plzeň - Podle záložníka Patrika Hrošovského mají fotbalisté Plzně po debaklu 1:4 s FCSB rumunský syndrom. Svěřenci Pavla Vrby totiž nezvládli středeční odvetu 3. předkola Ligy mistrů a doma prohráli i třetí utkání se soupeřem z této země.

Viktoria před někdejší Steauou Bukurešť už na svém stadionu podlehla v Evropské lize loni Astře Giurgiu (1:2) a v roce 2014 Petrolulu Ploješť (1:4). "Asi už se to dá nazvat rumunským syndromem. Už s Ploještí před třemi lety jsme dostali doma také čtyři góly," řekl Hrošovský novinářům. "Mělo to vždy podobný průběh. Zvenku přivezeme nadějný výsledek a doma potom zápasy nezvládneme," dodal slovenský reprezentant.

Západočeši si z prvního utkání z Bukurešti přivezli remízu 2:2 a v 64. minutě odvety dokázali zásluhou Michaela Krmenčíka vyrovnat na 1:1, ale za postupového stavu inkasovali během osmi minut tři branky a bylo po nadějích.

"Těžko říct, co přesně se stalo. Dostali jsme blbý druhý gól a pak se to zlomilo v náš neprospěch. Sice to po tom našem prvním gólu vypadalo nadějně, ale potom jsme to nezvládli," litoval pětadvacetiletý středopolař. "Bylo to jinak dost vyrovnané utkání, ale největší rozdíl byl v produktivitě," přidal.

Viktorii v důležitém utkání chyběli zranění zkušení obránci Roman Hubník s Davidem Limberským a na součinnosti defenzivy to bylo znát. "Podle výsledku nás to zasáhlo, ale jsme jeden tým a bohužel jsme to nezvládli všichni. Na ty absence bych se ale nevymlouval. Už zápasy předtím jsme hráli bez nich a moc gólů jsme nedostali," konstatoval Hrošovský.

Plzeňští se nyní pokusí dostat přes 4. předkolo alespoň do základní skupiny Evropské ligy. "Teď musíme přepnout hlavu na ligu a potom se zkoncentrovat na play off Evropské ligy. Náš cíl byl hrát evropské poháry a ta šance pořád trvá, takže důležité bude se z toho co nejdřív oklepat. Každopádně i v lize máme ty největší cíle," prohlásil Hrošovský.

S FCSB jsme si to doma prohráli sami, litoval obránce Hejda

Obránce Lukáš Hejda byl hodně zklamaný, že plzeňští fotbalisté nezvládli odvetu s FCSB a po porážce 1:4 vypadli z bojů o Ligu mistrů. Podle sedmadvacetiletého stopera si Viktoria domácí zápas 3. předkola prohrála sama a soupeři cestu k postupu usnadnila.

"Přivezli jsme si nadějný výsledek, který jsme nedokázali uhrát a potvrdit. Určitě to teď bude bolet. Ten zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami," řekl novinářům Hejda.

Útočník Michael Krmenčík sice v 64. minutě vyrovnal na 1:1, ale domácí pak předvedli velký kolaps a hráči někdejší Steauy Bukurešť během osmi minut vstřelili tři branky.

"Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že to dotáhneme. Kontrolovali jsme hru a drželi balon, pak přišel nějaký odražený balon a on (Teixeira) to prostě propálil. Nevím, jestli jsme chtěli až moc, začali jsme bláznit, dělali jsme strašné chyby a soupeř nás za to trestal," prohlásil Hejda.

O kvalitě soupeře dopředu věděli. "V této soutěži už nenarazíte na lehkého soupeře. Ve všem, co jsme udělali špatně, nás potrestali. Ale hrálo by se jinak, kdybychom na začátku dali nějaké branky. To se bohužel nestalo," dodal bývalý hráč Sparty, Jablonce či Příbrami.

Západočeši nyní chtějí uspět v play off Evropské ligy a zajistit si podzim v pohárech. "Motivace samozřejmě je. Chtěli jsme postoupit a hrát Champions League, a nezvládli jsme to. Máme před sebou Evropskou ligu, kterou chceme zvládnout," upozornil Hejda.