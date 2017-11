Třinec (Frýdecko-Místecko) - Gólman Šimon Hrubec se výrazně zasloužil o postup třineckých hokejistů přes Malmö do čtvrtfinále Ligy mistrů. Oceláři i v osmifinálové odvetě porazili šestý tým švédské ligy 2:1 a šestadvacetiletý brankář kryl 25 ran včetně několika velkých šancí soupeře.

"Máme obrovskou radost, je to cenný skalp Velmi si toho vážíme, protože jsme porazili dva týmy, které jsou ve švédské lize nahoře," komentoval Hrubec souboje s Malmö a HV 71 v závěru základní skupiny, ve kterých Oceláři usilovali o postup do osmifinále. Také tento dvojzápas by v součtu po výsledcích 1:2 a 3:0 vyhráli.

Dnes se Třinec o postup třásl téměř do poslední sekundy. Při tlaku soupeře za stavu 1:1 ho vysvobodil až Ciencalův zásah do prázdné branky. "Byla škoda, že do toho v závěru plácl na 1:1. Ale naštěstí se to přiklonilo znovu k nám. Ale zachytal jsem si, bylo toho opravdu dost," uvedl Hrubec.

Rodák z jižních Čech si nemohl vynachválit pomoc spoluhráčů. "Musím vyzvednout celý tým, kluci mi strašně pomáhají. Zblokují ohromné množství střel a strašně mi to tím ulehčují. Musím jim vážně vyseknout poklonu," řekl Hrubec.

Těší ho, že Třinec i v konfrontaci s kvalitními evropskými celky dokázal obstát. "Jsem rád, že proti takovým týmům se nám daří. I osobně mám radost, že si můžu zachytat proti takovým týmům a proti takovým hráčům, kteří hrávali NHL a hrají v nároďácích, nebo i mladým puškám, o kterých za pár let uslyšíme," doplnil Hrubec.