Brno - Hokejisté Komety Brno se v pondělí více než týden po svém postupu dozvěděli jméno soupeře pro semifinále extraligy. Čekání to podle obránce Ondřeje Němce bylo už hodně dlouhé, ale konečně mají úřadující mistři jasno, že pro pokračování snu o obhajobě titulu musí nyní zdolat vítěze základní části extraligy Plzeň.

"Čeká nás obrovsky těžký protivník, pokud ale chceme dosáhnout na vrchol, tak musíme porazit každého. Jak my, tak i Plzeň chceme jít dál. Vyhraje ten, kdo do toho dá trochu víc," řekl po dnešním tréninku Němec.

Na pokračování play off se velmi těší. Série začne až v sobotu, tedy třináctý den od posledního brněnského zápasu, ve kterém Kometa dovršila hladký postup přes Vítkovice.

"Věděli jsme, že přestávka bude delší, a dostali jsme pár dní volna. Po odpočinku jsme se zaměřili na kondici a následně trénovali to, co chceme hrát. Teď máme čtyři dny k tomu, abychom se připravili na soupeře. Jak hraje přesilovky, jak zakládá útoky... Měli jsme dost času na to, abychom byli nachystaní na sto dvacet procent," uvedla opora zadních řad Brňanů.

Všechny čtyři duely mezi Kometou a Plzní v základní části extraligy přinesly špičkový hokej a vyrovnané bitvy. Ve třech z nich se rozhodlo o vítězi až v nastaveném čase, každý tým vyhrál dvakrát.

"Byly to ukázkové zápasy, hrálo se v nich nahoru dolů. Proto čekám super utkání i nyní. I když trochu v jiném duchu. Oba týmy budou pozornější v defenzivě, nebude padat tolik gólů," předpokládá Němec. "Plzeň má skvělé přesilovky. Musíme se na ně připravit, nedělat hloupé chyby, abychom nedávali soupeři šanci," dodal.

"Nemůžu ale říkat, co na ně budeme hrát. Respektujeme sílu Plzně, která má výborného brankáře, šikovné obránce a individuality v útoku. Připravujeme se na celý tým," podotkl zkušený obránce Komety.

V sérii se postaví i proti spoluhráčům z reprezentace. Na nedávném olympijském turnaji s ním byli v týmu Milan Gulaš a Tomáš Mertl. "S Milanem se znám spoustu let, je vynikající útočník. Tomáš zase obrovský dříč. Ale Plzeň má i další individuality," řekl Němec a jmenoval třeba útočníka Ryana Hollwega. "Dostává se do formy, dohrává souboje. Ale není zákeřný. Je to tvrďák, který si najde vhodnou chvíli na čistý hit. Ale my také umíme přitvrdit," doplnil.