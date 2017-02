Hochfilzen (Rakousko) - Problém s třískou v ruce by neměl omezit biatlonistku Gabrielu Koukalovou ve výkonech na nadcházejícím mistrovství světa. Úřadující vítězka Světového poháru musela pár dnů před čtvrtečním startem šampionátu podstoupit drobný lékařský zákrok v Jablonci nad Nisou.

"Asi mám v povaze takové průšvihy přitahovat, takže mě to vlastně nepřekvapilo," komentovala Koukalová na webu svazu své problémy po dnešním tréninku v dějišti MS Hochfilzenu. Podle slov lékaře Vladimíra Dobeše bude opora reprezentace a největší česká medailová naděje připravena závodit od prvního dne.

Sedmadvacetiletá Koukalová se zranila v lednu při Světovém poháru v Anterselvě ve Family Clubu, kde se sportovci občerstvují. "Měli tam dřevěné lavice, smekla jsem se a o jednu z těch lavic jsem si zarazila třísku," popsala smolný okamžik.

Na pokoji si třísku vytáhla a pustila to z hlavy. "Prostě prkotina," myslela si. Jenže kousek třísky v palci pravé ruky zůstal. "Udělal se mi zánět. Nechtělo se mi nikam chodit jen se zaníceným prstem, přišlo mi to trapné. Když to ale začalo odnášet zápěstí, bylo to už varování. Ruku jsem vyfotila a poslalo to doktorovi. Ten mi hned zavolal, ať okamžitě přijedu do Jablonce," líčila Koukalová.

"Nebyla to taková legrace, jak jsem si myslela. Zanícené místo bylo třeba vyříznout," řekla a přiznala, že poslední den přípravy už jezdila jen o jedné holi. Nyní už má za sebou první trénink v Hochfilzenu, měla by být schopna závodit a nejspíše bude ve čtvrtek oporou české smíšené štafety. Nominaci trenéři oznámí ve středu.

Koukalová v této sezoně vyhrála čtyři závody a celkem devětkrát vystoupila na stupně vítězů. Loni skončila na MS dvakrát čtvrtá. V Kontiolahti 2015 získala svůj dosud jediný individuální kov, ve vytrvalostním závodu si dojela pro stříbro.